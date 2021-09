In un momento di grande fermento per il genere period drama arriva anche la serie su Maria Antonietta: BBC Two ha pre-acquistato il dramma storico dal titolo Marie Antoinette, creato e scritto da Deborah Davis, che ha già firmato la sceneggiatura del film dieci volte candidato all’Oscar La Favorita.

La serie su Maria Antonietta sarà un ritratto in otto parti della giovane regina consorte di Luigi XVI, ultima sovrana di Francia dell’ancien régime fino al settembre 1792. Ad interpretare Maria Antonietta d’Asburgo Lorena sarà Emilia Schüle (già in Ku’damm 63, serie trasmessa quest’estate in Italia da Rai3). Giovane principessa testarda e moderna, che aveva appena 14 anni quando lasciò l’Austria per sposare il Delfino di Francia, il futuro Luigi XVI, Marie Antoinette ha conosciuto la vita e le pressioni della corte francese, ma è diventata anche un’icona della moda e si è battuta contro le voci che minavano la sua non brillante reputazione (soprannominata con sprezzo l’Austriaca, per il suo titolo titolo di arciduchessa d’Austria attribuitole alla nascita).

La serie su Maria Antonietta, diretta da Pete Travis (Bloodlands) e Geoffrey Enthoven (Children of Love), sarà prodotta da Banijay Studios France, Capa Drama e Les Gens: l’acquisizione da parte di BBC Two segna il primo accordo internazionale per il format originale Canal Plus. Le riprese si svolgeranno in location monumentali e prestigiose tra cui i castelli di Versailles, Vaux-le-Vicomte, Lésigny, Champs e Voisins, oltre che negli studi di Bry-sur-Marne.

La serie su Maria Antonietta è stata presentata da BBC Two come “una straordinaria re-interpretazione di una delle figure più iconiche – e controverse – della Francia, piena di paesaggi mozzafiato, belle interpretazioni e costumi epici“. La rete ha deciso di acquistare il format dopo il successo di un altro dramma francese in costume, Versailles.