Debutta In The Dark 3 su Rai4, in prima visione assoluta la nuova stagione della serie targata CW con protagonista un’irriverente donna non vedente. La vita di Murphy cambia radicalmente quando diventa l’unica testimone oculare di un omicidio.

Dopo il ciclo di repliche, il canale 21 del digitale terrestre manderà in onda la terza stagione, cambiando la fascia oraria. Dal preserale al pomeridiano: In The Dark 3 sarà trasmesso da oggi, 30 settembre, dalle 14 circa. Due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì, fino al finale di stagione previsto l’8 ottobre.

In questo nuovo arco narrativo, Murphy, Felix, Jess e Max devono affrontare le conseguenze della morte di Nia e in che modo tale evento potrebbe influenzare le loro vite. Intanto l’agente Clemens sospetta che nel dipartimento di polizia di Guiding Hope serpeggi la corruzione, quindi, mentre cerca di far giustizia per l’omicidio di Tyson e allo stesso tempo prova a farla pagare a Riley, comincia a collaborare con Josh.

Nel primo episodio di oggi, il 3×01, Nia è morta, e con Josh ora consapevole del loro coinvolgimento nel più grande caso della sua carriera, Murphy, Jess, Felix e Max, sono tutti costretti a fare dei seri cambiamenti. L’agente Clemens sospetta che qualcosa non va nel suo dipartimento e crea un’improbabile alleanza con Josh.

A seguire, il 3×02. Murphy, Jess, Felix e Max iniziano un lungo e arduo viaggio mentre tentano di stare un passo avanti a Josh e Clemens.

Nel cast di In The Dark, Perry Mattfeld nei panni di Murphy Mason; Rich Sommer è Dean Riley; Brooke Markham è Jess Damon; Casey Deidrick è Max Parish; Keston John è Darnell James; Morgan Krantz è Felix Bell; Thamela Mpumlwana è Tyson Parker; Derek Webster è Hank Mason; e Kathleen York nel ruolo di Joy Mason.

L’appuntamento con In The Dark 3 su Rai4 è a partire dalle 14:00.