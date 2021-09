Riparte In The Dark su Rai4, serie tv del 2019 creata da Corinne Kingsbury per il network americano CW. Lo show sarà trasmesso nella fascia pomeridiana a partire dal 13 settembre. La storia segue le vicende di Murphy, una giovane donna non vedente dal carattere irriverente che ha solo due amici: Jess, la sua comprensiva compagna di stanza, e Tyson, un giovane spacciatore che l’ha salvata da una violenta rapina. Quando un giorno trova il cadavere di quest’ultimo, Murphy va dalla polizia per denunciarne la scomparsa, ma di fronte a un rifiuto, decide di indagare da sola.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, andranno in onda due episodi in attesa della terza stagione, trasmessa dal 30 settembre, probabilmente sempre alla stessa ora.

Si comincia con l’episodio pilota, di cui vi riportiamo la sinossi:

Murphy ha 20 anni, è una ragazza cieca e non troppo socievole, che ha incontri da ubriaca e vive giorno per giorno. Il suo unico amico è Tyson un’adolescente piccolo spacciatore. Una notte, mentre gira con il suo cane, Murphy scopre il cadavere di Tyson ma quando arriva la polizia il corpo non c’è più, le indagini non portano a nulla e Murphy entra in una spirale depressiva: perde il cane, va a letto con un uomo sposato e viene beccata dalla moglie.

A seguire, l’episodio 1×02. Ecco la sinossi:

Murphy non potendo denunciare la scomparsa di Tyson, decide di contattare la madre Rhonda. Mentre continua a indagare la vita e gli eventi delle persone che la circondano prendono il sopravvento.

Nel cast di In The Dark, Perry Mattfeld nei panni di Murphy Mason; Rich Sommer è Dean Riley; Brooke Markham è Jess Damon; Casey Deidrick è Max Parish; Keston John è Darnell James; Morgan Krantz è Felix Bell; Thamela Mpumlwana è Tyson Parker; Derek Webster è Hank Mason; e Kathleen York nel ruolo di Joy Mason.

L’appuntamento con In The Dark su Rai4 è a partire dalle 14:30.