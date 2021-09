Su Radio Italia si è tenuto l’Achille Lauro Day. Nella giornata di ieri, #AchilleLauroDay ha spopolato sui social e l’artista è stato intervistato e si è raccontato ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana, collegato a distanza.

Achille Lauro è stato il protagonista della giornata dedicata interamente alla sua musica. Ha chiacchierato con gli speaker di Radio Italia, Mauro Marino e Manola Moslehi e con il giornalista del Corriere della Serra Andrea Laffranchi. Lauro ha ripercorso il suo intero cammino musicale, dagli esordi al grande successo.

Achille Lauro a Sanremo 2022 ci sarà? Già più volte sul palco del Festival di Sanremo, in diverse vesti, Lauro ha risposto anche ad una domanda sulla prossima edizione della kermesse musicale dedicata alla musica italiana.

Già noto il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival: Amadeus è stato confermato per il terzo anno consecutivo.

Alla domanda di Laffranchi sul Festival e sull’ipotesi di rivederlo sul palco del 2022 in qualsiasi ruolo, Achille Lauro ha risposto che non ci sarà anche se sarebbe bello tornare all’Ariston, un palcoscenico che gli ha donato tanto, prima in gara e poi come ospite.



“Sarebbe bello tornare perché è un palco che mi ha dato tanto e, in questa epoca chiusa in casa, ha fatto anche tanto per le persone e ha avuto più valore degli anni scorsi”, le sue parole.

Ha apprezzato le scelte innovative della direzione artistica e la grande apertura del Festival ai giovani. “Il direttore artistico ha fatto un percorso e delle scelte pazzesche, rendendo il Festival di Sanremo una grande vetrina per i giovani”, ha detto.

Cosa sappiamo su Achille Lauro a Sanremo 2022? “Non so se l’anno prossimo ci sarò, adesso mi sto dedicando alla mia vita e me la sto godendo”, ha concluso Achille Lauro.

Sostanzialmente, dunque, non è nei suoi progetti immediati partecipare nuovamente al Festival di Sanremo ma forse non è un’eventualità che possiamo escludere completamente.