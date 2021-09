Ci sono bufale che ci accompagnano da anni e che, di tanto in tanto si riaffacciano sui social per ragioni imprecisate, come abbiamo avuto modo di osservare in queste ore con Jamie Oliver e la presunta causa contro McDonald’s. In particolare, al centro del contendere tra le parti ci sarebbe l’utilizzo del cosiddetto idrossido di ammonio per pulire i prodotti. Una vicenda diventata virale soprattutto su Facebook, non certo da oggi, tramite coloro che sono apertamente schierati contro il colosso americano.

Chiarimenti su Jamie Oliver contro McDonald’s per l’idrossido ammonio

In passato abbiamo parlato di McDonald’s con articoli specifici soprattutto per le truffe che hanno richiamato il brand in questione, ovviamente all’oscuro delle varie catene WhatsApp. Oggi, però, tocca affrontare altre tematiche. Già, perché è importante affrontare una volta per tutte la leggendaria storia di Jamie Oliver che avrebbe fatto causa ad un colosso come McDonald’s per aver scelto l’idrossido ammonio in fase di produzione. A prescindere dai vostri gusti in fatto di alimentazione, è giusto smentire la notizia in modo deciso.

Come evidenzia BUTAC, non ha alcun senso parlare della presunta causa di Jamie Oliver nei confronti di McDonald’s. Le ragioni? La prima è la più banale, in quanto tra le parti, a quanto pare, non ci sarebbe mai stata alcuna causa legale, oltre al fatto che la storia in realtà risale al 2011. Provando a scendere ulteriormente in dettagli, emerge che Jamie Oliver in realtà abbia intrapreso azioni legali verso Pink Slime e non in modo diretto nei confronti di McDonald’s. Infine, chi ne fa una questione italiana dovrebbe tener conto che la carne usata dai fast food sia diversa in ogni Paese, avendo a che fare con differenti fornitori locali.

Occhio a queste catene, dunque, vista la disinformazione che si fa sulla presunta causa di Jamie Oliver a McDonald’s per aver utilizzato idrossido di ammonio.