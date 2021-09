Pochi mesi fa, sulle pagine di Optimagazine avevamo lasciato Valerio Jovine alle prese con la passione per il basket e l’NBA e con un brano intitolato “Come LeBron James”, condiviso con La Zero. Per raccontare e celebrare i suoi venticinque anni di musica vissuti tra composizione, scrittura, festival e palchi di tutta Italia, Jovine ha pubblicato, nelle scorse settimane, “Rock and Roll”. Prodotto da D4F0ur per l’etichetta Artist First, il brano è stato firmato da Nando Mormone e dallo stesso Jovine.

“Il brano nasce da una commistione di suoni, una commistione fatta di quella libertà che mi ha insegnato il reggae e che io ho fatto mia, nella vita e nella musica. Il reggae è diventato un mio timbro e una mia etichetta – spiega Jovine – L’ho sfuggita e ho preso anche altre strade: in questo caso, “Rock and Roll” è uno stile di vita, senza limiti e ‘on the road'”.



Valerio Jovine e la copertina del suo nuovo singolo, ROCK AND ROLL.

Con “Rock and Roll”, Jovine continua anche a svelare e raccontare le sue passioni: mentre in “Come LeBron James” c’erano l’NBA e l’universo dei manga, qui trovano spazio i Rolling Stones, Pino Daniele, la saga di ‘Game of Thrones’, Martin Luther King e, naturalmente, Bob Marley.

Nato da un’idea dell’autore e produttore Nando Mormone, il video ufficiale del brano è stato realizzato da 56K Productions: nelle immagini del video compare un legame con l’immagine di “Come LeBron James” – il divano – come rivela lo stesso Jovine: “Il divano è la mia comfort zone: qui compongo le mie canzoni, guardo le partite, tifo e sogno”