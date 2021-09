Nel testo di Raggi Gamma di Sangiovanni c’è una dichiarazione d’amore, presumibilmente per la sua fidanzata, Giulia Stabile. Esce oggi il nuovo singolo di Sangiovanni, secondo classificato nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi proprio alle spalle della ballerina Giulia.

Giulia e Sangiovanni si sono conosciuti nel programma TV Mediaset. Lei ha vinto, lui è arrivato al secondo posto ma ha dominato l’estate con i suoi tormentoni. Oggi esce il nuovo singolo. Nel testo di Raggi Gamma di Sangiovanni c’è l’amore. Il cantante racconta la fase dell’innamoramento vissuta con Giulia Stabile.

Ammette “Mi sento un ragazzino alla prima cotta” e poi “Se mi guardi così si fermano anche le onde“, parole piene d’amore che Sangiovanni sceglie per spiegare al suo pubblico di giovanissimi cosa si prova quando si incontra l’amore.

Lui ha avuto la fortuna di incontrarlo nella ballerina Giulia, con la quale condivide alcuni dei momenti più belli della sua vita e l’avvio del suo percorso musicale. Il nuovo singolo è già accompagnato dal video ufficiale, disponibile su YouTube e in rotazione sulle emittenti TV tematiche.

Raggi Gamma di Sangiovanni è prodotto da DRD, Erin e JxN. Il brano inedito anticipa il prossimo progetto discografico di Sangiovanni, sul quale l’artista sta già lavorando dopo il fortunato esordio nel quale spiccano i sei dischi di platino di Malibù, che risuona ancora ovunque in radio.

Mi sento un ragazzino alla prima cotta

Non ci sono più gli uomini di una volta

Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella

Il tuo amore spazza via le giornate di pioggia

Sai che ho mille problemi

Mille pensieri in testa, ma tu me li risolvi

Più o meno tutte le volte ti prendi cura di me

Anche quando non serve

No no, non è la mia prima volta

Ma sei la mia prima volta

Perché non ho conosciuto qualcuno come te

Lo sai cosa mi passa per la testa