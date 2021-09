Sono state annunciate le imitazioni di Tale E Quale Show di stasera, venerdì 24 settembre. Dopo il successo della scorsa settimana, torna Carlo Conti su Rai1 in prima serata. Si tiene stasera la seconda puntata della nuova edizione dello show che porta in scena le imitazioni.

I concorrenti in gara dovranno imitare i cantanti e le cantanti a loro assegnati. Su queste imitazioni hanno lavorato per tutta la settimana, pronti a sottoporsi dal giudizio dell’attenta giuria della nuova edizione del programma Rai.

C’è grande attesa per la performance di Alba Parrietti, che vestirà i panni di Damiano David dei Maneskin. Baby K sarà sul palco attraverso l’imitazione di Federica Nargi e i vincitori della scorsa puntata, i Gemelli di Guidonia, dovranno imitare i Bee Gees.

Dennis Fantina imiterà Claudio Baglioni e la voce di Sangiovanni sarà sul palco di Rai1 con Pierpaolo Petrelli. Sul fronte degli ospiti internazionali, verrà imitato Mika da Ciro Priello.

Tale E Quale Show va in scena in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 21.25. Otto le puntate che porteranno alla premiazione di un vincitore. La prima già all’attivo, la seconda in programma oggi.

A giudicare le esibizioni è la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. Un quarto giudice si aggiungerà di settimana in settimana a sorpresa e sempre diverso.

Le imitazioni di stasera, 24 settembre

Liza Minnelli (Francesca Aleotta), Tina Turner (Deborah Johnson), Baby K (Federica Nargi), Donatella Rettore (Stefania Orlando), Damiano dei Maneskin (Alba Parietti), Claudio Baglioni (Dennis Fantina), i Bee Gees (i Gemelli di Guidonia), Nino D’Angelo (Biagio Izzo), Franco Califano (Simone Montedoro), Sangiovanni (Pierpaolo Petrelli) e Mika (Ciro Priello).

I concorrenti di Tale e Quale Show

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Federica Nargi

Stefania Orlando

Alba Parietti

Dennis Fantina

I Gemelli di Guidonia

Biagio Izzo

Simone Montedoro

Pierpaolo Pretelli

Ciro Priello