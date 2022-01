Torna Tali E Quali su Rai1 stasera. Al via sabato 8 gennaio 2022 la nuova edizione dello show-varietà condotto da Carlo Conti, come è ormai tradizione.

Quattro in tutto gli appuntamenti in cui verrà dato spazio ad artisti “non professionisti”, selezionati attraverso le loro stesse proposte. Gli artisti in questione infatti hanno potuto proporsi nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma. Sono poi stati scelti per la loro somiglianza ai personaggi musicali che interpretano.

Tali E Quali su Rai1 stasera: lo show

Tali E Quali nasce da Tale E Quale Show, il programma che vede alla prova personaggi del mondo dello spettacolo chiamati ad interpretare artisti del mondo della musica italiana ed internazionale. Il grande successo del programma condotto da Carlo Conti ha consentito di pensare ad uno show gemello.

Mentre Tale e Quale Show è andato in onda negli ultimi mesi del 2021, Tali E Quali va in onda a gennaio per 4 puntate in prima serata il sabato su Rai1. I protagonisti del programma saranno artisti bravissimi ma sconosciuti, persone comuni che si presenteranno al cospetto della giuria del programma composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

I concorrenti in gioco si esibiranno interpretando il proprio cavallo di battaglia. Si sottoporranno al giudizio dei quattro al tavolo, che esprimeranno il proprio parere fino a stilare la classifica finale che porterà ad eleggere il vincitore di puntata.

Il programma va in scena dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma. Ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di “Tali e Quali”.

I concorrenti saranno seguiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.