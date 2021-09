Shawn Mendes a Bologna nel 2022 per un concerto all’Unipol Arena, unico ed atteso spettacolo in Italia in programma per il prossimo anno.

La data in Italia segna il ritorno di Shawn Mendes nella penisola a 3 anni dai due straordinari show sold out a Torino e Bologna. Il concerto è stato annunciato oggi e la speranza è che possa realmente tenersi e che le restrizioni anti covid-19 siano, ad aprile, solo un ricordo lontano.

Intanto sono state rese note le modalità di acquisto dei biglietti, disponibili in prevendita in diversi scaglioni.

Biglietti disponibili, in presale esclusiva FirstAccess Fan Club, dalle ore 10.00 di lunedì 4 ottobre fino alle ore 8.00 di martedì 5 ottobre.

Biglietti disponibili, in presale esclusiva General Fan Club Presale, dalle ore 10.00 di martedì 5 ottobre fino alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre.

Biglietti disponibili, in presale esclusiva Spotify Fans First, dalle ore 10.00 di mercoledì 6 ottobre alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre.

Shawn Mendes sarà a Bologna il 2 aprile 2022: si tratta dell’unico live in Italia in programma per il suo prossimo tour dal titolo Wonder: The World Tour 2022. La tournée mondiale toccherà l’Europa nella prossima primavera; farà tappa in 64 arene tra Nord America ed Europa, dove prenderà il via il 14 marzo da Copenaghen.

Ad aprire il concerto di Shawn Mendes a Bologna nel 2022 ci sarà la cantautrice e polistrumentista statunitense King Princess, una delle nuove voci pop più interessanti a livello internazionale. L’annuncio delle del tour segue l’uscita del singolo Summer of Love con Tainy e soprattutto dell’album Wonder, che ha debuttato al n.1 nella classifica Billboard Top 200.