C’è un nuovo aggiornamento per PS5, capace di aumentare, seppur leggermente, le prestazioni della consone in alcuni frangenti di gioco. Come riportato da ‘arstechnica.com‘, si tratta di una novità che non ha rivelato Sony in prima persona, ma che è emersa durante i test condotti da Digital Foundry a bordo dei vari modelli di PS5, confrontando il vecchio ed il nuovo firmware. Sono stati utilizzati titoli che sfruttano modalità con frame rate sbloccato, così da poter riscontrare eventuali modifiche che altrimenti non ci sarebbe stato modo di distinguere in altre condizioni. I test svolti hanno mediamente restituito risultati analoghi, a riprova del fatto che ci sia un fondo di verità circa il riscontro ottenuto.

L’aggiornamento pare abbia introdotto miglioramenti prestazionali fino al 3% (pur essendoci un margine di errore dell’1%, come viene fatto notare dagli esperti) rispetto ai risultati ottenuti con il precedente firmware. Non si tratterà di un risultato incredibile, né che tanto meno sarà percepita indistintamente da tutti i videogiocatori, ma fa comunque piacere apprendere che il software di PS5 possa essere ulteriormente ottimizzato per migliorare le prestazioni della console, a prescindere dai singoli giochi che vengono fatti partire a bordo e dal lavoro svolto da ciascun team di sviluppo per farlo girare al meglio (cosa non di poco conto considerato già quanto bene riesce a fare il sistema di gioco, così com’è).

In allegato troverete il video di Digital Foundry che vi consentirà di farvi un’idea più precisa di quello di cui abbiamo sopra parlato (vi consigliamo di dargli un’occhiata per meglio capire di cosa esattamente si sta parlando, pur durando il filmato circa un’ora e mezza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.