Sono stati rimandati i concerti di Cosmo a Bologna previsti per l’1, 2 e 3 ottobre. L’artista lo comunica ai fan con una lettera che ha postato sui social nelle scorse ore.

Rammaricato, è costretto a comunicare il posticipo degli eventi già in programma che non si terranno secondo il calendario precedentemente annunciato a causa dell’impossibilità di svolgere concerti dal vivo, causa restrizioni imposte dal governo per contenere la pandemia covid-19.

“Perché stiamo spostando? Per le scelte fatte dalla politica, e per i tempi della burocrazia. Non certo per una situazione di emergenza ospedaliera. Purtroppo il governo ha detto che si esprimerà sulla possibile abolizione del distanziamento soltanto il prossimo 30 settembre, il giorno prima di un evento che ha bisogno di tempo per essere allestito e che non può rischiare di venire bloccato last minute con tutto quello che ne comporterebbe”, le parole di Cosmo, particolarmente critiche nei confronti della gestione dell’emergenza da parte delle istituzioni. La decisione sui concerti al vivo e sul loro svolgimento, infatti, è attesa per la fine del mese ma per Cosmo sarà troppo tardi.

Non può attendere la vigilia dei suoi appuntamenti per comunicare ai fan il da farsi; preferisce posticipare tutto ma aggiunge: “Speravamo sinceramente di poter creare un precedente sensato che aiutasse lo stato e il settore a marciare verso una riapertura reale e non fittizia”.

Sul green pass scrive che pensava fosse il tassello mancante per consentire finalmente la ripresa degli eventi dal vivo ma così non è stato: “Credevamo – e lo abbiamo fatto prima ancora che il Governo si esprimesse nel merito – che l’utilizzo del Green Pass potesse essere un veicolo per ricongiungerci alla normalità e anche un mezzo per spingere la comunità (e soprattutto le fasce più giovani) a vaccinarsi”.

Deluso dalla situazione generale, Cosmo si trova costretto ad annullare i tre eventi de La Prima Festa Dell’Amore.

“Sono amareggiato, ripeto, anche perché ho lavorato per tutta l’estate coi miei collaboratori per mettere in piedi uno spettacolo indimenticabile, ricco, pieno di novità. Ma sono anche convinto che tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane non sia stato del tutto inutile e per questo non siamo interessati a mollare”, le sue parole.

I concerti si faranno, ma sul quando non si esprime. Bisognerà attendere nuove comunicazioni prima di procedere con la riprogrammazione delle date. Lascia un indirizzo email per le segnalazioni dei fan: primafesta.amore@gmail.com.

E quello a cui chiedere il rimborso dei biglietti, che rimarranno validi per i nuovi appuntamenti: aiuto@dice.fm. Sarà possibile chiedere il rimborso entro un mese dalla data odierna.