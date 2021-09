Come ben sappiamo, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e per il momento ancora non è stato fatto alcun passo in avanti per quanto riguarda il rinnovo. Certamente il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di perdere il proprio scugnizzo napoletano e pedina fondamentale del club a costo zero al termine della stagione in corso. Si tratta di una situazione molto delicata, ma il patron azzurro nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare con l’agente dell’attaccante campione d’Europa.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, entrambe le parti, tacitamente, hanno optato per il silenzio. Del nuovo contratto da sottoporre al numero 24 non se ne parla più e, chissà, se questa discussione sarà mai ripresa. Comunque, molto potrebbe dipendere anche dall’esito di questa stagione. Infatti, un Napoli vincente, al termine del campionato, potrebbe consigliare alle parti di venirsi incontro e di proseguire insieme. Certo, si tratta di un’idea molto fantasiosa in questo momento, in quanto è ancora troppo presto per poter immaginare scenari come questo. Sicuramente la situazione del rinnovo di Insigne con il Napoli risulta abbastanza complessa e sta andando per le lunghe.

Le prossime settimane saranno quelle decisive: servirà trovare una soluzione, dato che fino a questo momento il tecnico Luciano Spalletti ha gestito nel migliore dei modi lo status legato al capitano azzurro, ma c’è anche la possibilità che con il trascorrere dei mesi la vicenda possa complicarsi. L’intera tifoseria partenopea, indubbiamente, spera fino alla fine che le parti possano trovare un accordo definitivo con un prolungamento del contratto. Insomma, per adesso non ci resta che continuare ad aspettare e soprattutto sperare. Nel frattempo, bisognerà concentrarsi sulla difficile gara in programma questa sera contro l’Udinese alle ore 20.45 per andare alla conquista dei tre punti, che significano momentaneo primato in solitaria in classifica.