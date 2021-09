Abbigliamento personalizzato: il più diffuso tra i gadget promozionali

Negli ultimi anni, indossare abbigliamento personalizzato è diventata una vera e propria moda. Quanti possono dire di non possedere almeno un capo o un accessorio con il marchio del brand oppure semplicemente una maglietta con il logo dell’azienda?! Probabilmente in pochi perché ogni titolare di un’attività o di un’impresa, sà quanto sia importante, investire nell’abbigliamento personalizzato.

Personalizzare magliette, felpe e, in generale, qualsiasi capo d’abbigliamento è una delle modalità più efficaci per promuovere il proprio brand, per rendere visibile il proprio logo e divulgare la propria immagine con classe ed eleganza. Ecco perchè tra i gadget più diffusi in tutto nel mondo del merchandise pubblicitario c’è l’abbigliamento personalizzato.

Ma, perché è utile creare una linea di abbigliamento personalizzato?

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che da molte analisi di mercato è emersa l’efficacia e il ROI ( ritorno dell’investimento) che i gadget personalizzati sono in grado di portare ad un brand. In effetti è molto difficile trovare una modalità di promozione che sia così duratura ma efficace e allo stesso tempo, economica.

Oltre alla visibilità che è in grado di creare, l’abbigliamento personalizzato, porta con sé molteplici benefici anche all’interno di un team.

L’abbigliamento personalizzato per aziende infatti è senza dubbio un ottimo modo per promuovere il proprio brand ma anche per generare all’interno del gruppo di lavoro, un senso di appartenenza nei confronti dell’attività.

Creare una linea di vestiti personalizzati con il tuo logo è un investimento in cui i costi sono ridotti ma ritorno di visibilità è veramente grande anche perchè si possono utilizzare in tanti modi: puoi utilizzare magliette e felpe personalizzate per le campagne di marketing aziendale oppure puoi scegliere di regalarli durante fiere ed eventi o in un punto vendita.

Ci hanno sempre detto che l’abito non fa il monaco.. o forse sì? Tutti ma proprio tutti, molte volte scegliamo un prodotto da acquistare a dispetto di un altro con lo stesso prezzo, quello con il packaging più accattivante. Questo comportamento ci accompagna in modo a volte inconsapevole, anche in altri ambiti delle nostre vite. Ad esempio, un consumatore sarà spinto ad acquistare presso un luogo in cui il team destinato alle vendite, abbia un’immagine coordinata, riconoscibile, adatta al contesto ed accattivante rispetto ad una che ne è sprovvista. Creare divise aziendali è anche un modo per far sì che il personale sia sempre in ordine e presentabile con poco sforzo da parte dei dipendenti stessi. Ricordiamo infatti che il primo punto di contatto tra un’azienda e un cliente è sempre il dipendente.

L’abbigliamento personalizzato può diventare anche un vero e proprio tratto distintivo dell’azienda stessa. E per esserlo non si deve ricorrere a chissà quali stratagemmi, ricordiamo ad esempio la classica t-shirt grigia di Zuckerberg o il maglione a collo alto di Steve Jobs: capi di abbigliamento casual che nonostante non fossero una “divisa del personale” sono diventati un vero e proprio tratto distintivo dell’azienda.

Creare una linea di abbigliamento personalizzato non ha costi esagerati come si tende a pensare. Ovviamente il capo personalizzato più economico sono le classiche t-shirt ma se vi affidate al giusto fornitore potrete investire un piccolo budget a fronte di un grande ritorno di visibilità,