Il Volo da Cattelan, a Da Grande, nella prima puntata. Per il suo atteso debutto in Rai, Alessandro Cattelan ha chiamato a raccolta i suoi amici del mondo della musica e dello spettacolo.

Tra gli ospiti musicali di Cattelan nella prima puntata di Da Grande, Marco Mengoni che ha intonato un benvenuto speciale in Rai all’amico Alessandro e poi Il Volo per un momento musicale particolare.

Alessandro Cattelan propone a Il Volo un revival boy band e li sfida ad interpretare i brani più celebri di alcune boy band italiane ed internazionali. Si parte dagli intramontabili Beatles: Il Volo ed Alessandro Cattelan si abbigliano a puntino per cantare i Fab Four ma è solo l’inizio.

Subito dopo passano ai Take That con Alessandro Cattelan nei panni di Robbie Williams e, neanche a dirlo, nei Backstreet Boys è il biondo dalla riga al centro, Nick Carter. Si esibiscono in una inedita versione del successo Tell Me Why, Il Volo edition, con il testo modificato.

Si passa poi a una band tutta italiana: i Neri Per Caso con il brano Le Ragazze. Lo studio acclama la performance degli One Direction sulle note di Live While We’re Young.

Sui BTS il team si interrompe.

Piero Barone fa notare: “Mia zia si chiederebbe cosa sia BTS”, a sottolineare la differenza tra il pubblico generalista della Rai e quello più settoriale appassionato di musica, argomento già sollevato nella gag con Carlo Conti.

Cattelan replica: “Miliardi di visualizzazioni, la boy band più seguita del pianeta al momento. Forse c’è un tema di appropriazione culturale: loro sono asiatici, noi no, una corrente di pensiero crede che non si debba fare”. L’idea: italianizziamo i BTS e Il Volo propone di cambiare testo e melodia con le rime rap di Piero Barone.

Il brano dei BTS diventa però Grande Amore de Il Volo. Poi l’in bocca al lupo del gruppo a Cattelan per il debutto in Rai.