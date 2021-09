Lascia X Factor e arriverà all’Eurovision ma stasera Alessandro Cattelan debutta su Rai1 per la prima delle due puntate del suo show, Da Grande.

Anticipazioni e ospiti di Da Grande di stasera sono già noti. Con il presentatore nella prima puntata del nuovo show ci saranno una serie di amici perché Da Grande è una vera e propria festa tra amici di vecchia data.

Lo ha spiegato lo stesso Cattelan in occasione della presentazione ufficiale del programma alla stampa, nella sede Rai di Milano: “Da Grande è una festa tra amici perché per sentirmi al sicuro ho chiamato gli amici, le persone con le quali avevo già da tempo feeling e sapevo che mi avrebbero aiutato ad iniziare nel modo migliore possibile”.

Così Cattelan ha chiamato l’amico Marco Mengoni e l’amica Elodie ma anche qualche conduttore d’eccellenza come Paolo Bonolis, Carlo Conti ed Antonella Clerici, molto noti in Rai.

La gag realizzata con Paolo Bonolis è stata già anticipata ai media ed è tutta da ridere, basata sulle differenza tra le preferenze del pubblico della TV generalista, come la Rai, e quelle del pubblico di Sky, emittente dalla quale Cattelan proviene e che ha lasciato dopo diversi anni.

La nuova musica italiana avrà il suo esponente in Blanco, da record con l’album d’esordio Blu Celeste. Dal mondo della musica anche il trio pop-lirico Il Volo. Chiude il cast della prima puntata l’attore Luca Argentero.

L’esperimento di Cattelan in prima serata su Rai1 si riassume in due serate (per ora). La prima puntata di Da Grande va in onda stasera e la seconda domenica prossima, 26 settembre. Ma per Cattelan il percorso in Rai è ancora tutto da compiere. Coletta, direttore di Rai1, ha già spiegato: “Alessandro Cattelan può essere un valore importante per la Rai, mi auguro che si possa costruire una strada”.

Anticipazioni e ospiti Da Grande, puntata del 19 settembre:

Luca Argentero

Blanco

Paolo Bonolis

Antonella Clerici

Carlo Conti

Elodie

Il Volo

Marco Mengoni