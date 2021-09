Il tour di Aiello è stato rimandato. Atteso ai blocchi di partenza per il mese di ottobre 2021, i concerti non si terranno quest’anno. Sono posticipati tutti dal prossimo anno.

Già annunciate le date del 2022 che vedranno Aiello esibirsi finalmente nei club per gli appuntamenti, molti dei quali sold out, per i quali i biglietti non sono più disponibili, esauriti in prevendita. I ticket già acquistati dai fan restano validi per prendere parte ai nuovi concerti secondo il calendario qui sotto.

I biglietti acquistati restano validi per le rispettive date riposizionate sul 2022. Lo spostamento dei concerti si rende necessario a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al covid-19 che non rende possibile lo svolgimento degli eventi musicali in programma nell’autunno.

Il tour di Aiello è tra quelli che subiscono un nuovo posticipo, con l’augurio di poter effettivamente svolgere concerti secondo il nuovo calendario. Allo stato attuale la prima data sarebbe quella del 16 marzo a Nonantola. Il tour proseguirebbe verso Roma per due appuntamenti attesi il 20 e il 21 marzo, il primo dei quali sold out.

Il tour di Aiello si concluderebbe lunedì 4 aprile con il secondo dei due eventi attesi alla Casa della musica di Napoli, il primo dei quali sold out e in programma per il 3 aprile. Aiello porterà la sua musica anche a Milano il 30 e il 31 marzo; sarà a Firenze il 24 e il 25 marzo.

Le nuove date di Aiello

Mercoledì 16 marzo 2022 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Lunedì 21 marzo 2022 | ROMA | Atlantico Live

Giovedì 24 marzo 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Venerdì 25 marzo 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall

Lunedì 28 marzo 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Mercoledì 30 marzo 2022 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 | MILANO | Fabrique

Domenica 03 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 04 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT