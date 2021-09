Cigarettes After Sex a Roma e Bologna nel 2022: i concerti inizialmente in programma per quest’anno sono stati rimandati al prossimo anno. Non sarà possibile tenere fede agli impegni già annunciati a causa del perdurare dell’emergenza dovuta al covid-19 che rende impossibile lo svolgimento dei concerti di grande portata.

Vengono quindi rimandati ancora una volta i tour di molti degli artisti italiani ed internazionali in programma nella penisola entro la fine del 2021. I concerti verranno recuperati nel 2022. Nel caso dei Cigarettes After Sex a Roma e Bologna, i concerti hanno già una data di recupero.

Le nuove date italiane sono quelle che si terranno al ROCK IN ROMA martedì 28 giugno 2022 e al Sequoie Music Park di Bologna mercoledì 29 giugno 2022. I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Il gruppo presenterà l’album uscito nel 2019 attraverso una serie di spettacoli in programma in Europa. Nel 2019 uscì infatti il loro secondo album Cry, registrato durante una serie di sessioni notturne in una villa sull’isola spagnola di Maiorca.

“Il sound di questo album è legato a questo posto” afferma Gonzalez. “Fondamentalmente vedo questo album come un film. Girato in questo posto esotico ed incredibile, il video mette insieme tutti questi personaggi e queste scene diverse fra loro, ma alla fine tratta di amore, bellezza e sessualità. È un racconto molto personale di cosa significano queste cose per me”.

E proprio questo lavoro sarà il grande protagonista degli attesi live che sono costretti al posticipo. L’appuntamento con la musica dal vivo dei Cigarettes After Sex a Roma e Bologna è solo rimandato e i fan in possesso dei biglietti dovranno attendere ancora qualche mese per prendere parte agli show.