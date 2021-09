Ludovico Tersigni a X Factor ha già convinto tutti. Sui social è un “cucciolo da proteggere” e porta una ventata di sana romanità. X Factor in effetti riparte proprio da Roma e la scelta di un attore romano alla conduzione del programma è perfettamente coerente. Causa covid-19, le audizioni della nuova edizione del talent show si spostano a Cinecittà e dalla città eterna si dà il via allo spettacolo.

L’addio di Alessandro Cattelan a X Factor ha destato non poche preoccupazioni. La sua conduzione eccellente avrebbe potuto essere particolarmente facile da rimpiangere ma Ludovico Tersigni scongiura ogni pericolo. Dopo 10 anni di conduzione alla Cattelan, Tersigni dimostra subito di essere diverso, di non voler scimmiottare il suo predecessore e di aver molto da raccontare di sé.

Lo fa con approccio particolare e in un “Io ce provo” condensa umiltà e simpatia con esternazioni in romanesco, non un caso sporadico nel corso della puntata. Smorza l’ansia e si pone come un amico fidato in grado di schiettezza e freschezza. Si presenta su uno skate e fa il suo ingresso in studio in un abito poco consono al debutto del programma, poi si cambia e chiede scusa ai giudici per il ritardo.

Per il pubblico più adulto, Ludovico Tersigni a X Factor sarà un figlio; per i più giovani un fratello o un amico di bevute, quello che si chiama per trascorrere un pomeriggio sereno in compagnia. Ma sui social Tersigni viene apprezzato anche per un altro motivo: prende la parola per salutare Alessandro Cattelan, prima ancora di presentare i concorrenti, un gesto molto elegante che piace al pubblico di Twitter.

Non c’è l’intenzione di volersi porre a rottura di un passato da superare. Ludovico Tersigni si approccia al programma sottolineando di aver ricevuto il testimone da Alessandro Cattelan, la cui conduzione resterà indimenticabile. Ma Tersigni non ha nulla da temere: con quel “Io ce provo” iniziale ha già vinto.