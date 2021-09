Ilary Blasi conduce Star In The Star, il nuovo programma Mediaset al via stasera su Canale 5. Lo show è basato su un format internazionale in onda con il nome Big Performance” in diversi Paesi d’Europa e in Italia viene importato con il nome di Star In The Star.

Top secret i concorrenti di Star In The Star che in ogni puntata, sette in tutto, si troveranno alle prese con le imitazioni. Già noti i cantanti italiani ed internazionali oggetto dell’imitazione. Si tratta degli italiani Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero e degli internazionali Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

I concorrenti di Star In The Star dovranno prepararsi per imitarli e cantare i loro successi più famosi. Il motivo del mancato annuncio dei concorrenti, degli imitatori, sta nel fatto che sarà la giuria ad indovinare chi si cela dietro i panni dei cantanti imitati.

Lo show è diviso in due parti: nella prima parte l’esibizione sarà in playback. Nella seconda parte, il concorrente dovrà cantare dal vivo.

A questo punto la giuria avrà qualche elemento in più per capire chi c’è dietro i panni dei cantanti più famosi. A disposizione dei giurati anche alcuni indizi che porteranno ad individuare chi si nasconde dietro il volto noto.

Luca Tommassini è il direttore artistico del nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi, che ha tutta l’aria di essere un remake di Tale E Quale Show. In giuria tre personaggi del mondo dello spettacolo: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Saranno loro a commentare e giudicare le performance dei concorrenti e a dover indovinare chi si nasconde sotto il trucco.

Ogni settimana un concorrente lascerà il gioco e sarà eliminato senza possibilità di ripescaggio. Ne rimarrà solo uno, che sarà il vincitore della prima edizione.