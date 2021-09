Grey’s Anatomy 18 ripartirà dal finale della stagione precedente e dalle conseguenze di quel rifiuto di una proposta di matrimonio da parte di Amelia, che al matrimonio della sorella Maggie ha respinto l’invito di Link a sposarlo di fronte ai suoi nipoti e a ben 3 anelli di fidanzamento (qui la nostra recensione).

Grey’s Anatomy 18, al via il 30 settembre su ABC, ha intenzione di esplorare a fondo gli effetti di quella frattura su Link, perché Amelia non ha semplicemente preso tempo ma “ha detto no alla sua proposta di fronte a tre bambini con più anelli su una spiaggia. Quindi non eviteremo alcun tipo di conversazione su come si sente al riguardo“, ha raccontato la sceneggiatrice Meg Marinis a TvLine. Seguirà un periodo di riflessione su come entrambi vogliono affrontare le diverse aspettative sulla loro relazione e soprattutto su come Link metabolizzerà il rifiuto: “Dovranno trovare un modo, perché si amano ancora molto. Ma è anche molto, molto ferito“.

A dare a Link una spalla su cui piangere in Grey’s Anatomy 18 è Jo, ora nuova specializzanda in ostetricia/ginecologia e mamma della piccola Luna, che ha adottato nel finale dell’ultima stagione. “Lei è nel caos! È come ogni nuova mamma che lavora: sta cercando di capirci qualcosa. Non vuole arretrare rispetto alla sua carriera, ma ama questa bambina, e non credo che abbia mai sperimentato l’amore come quello che prova per Luna. Quindi dovrà trovare un modo per far funzionare tutto“. Meg Marinis anticipa che la vedremo alle prese con le sfide di una mamma lavoratrice che non ha un compagno: “Esploreremo sicuramente la follia di cosa vuol dire essere una mamma single che lavora. Ci sarà commedia e angoscia in questa situazione“.

In questo senso Grey’s Anatomy 18 vedrà Jo al fianco di Link in quanto “sua migliore amica“ per aiutarlo a superare la sua delusione, ma anche Link sarà “sicuramente” un supporto fondamentale per la giovane mamma: “Perché è anche lui un genitore di un bambino piccolo, e non credo che abbia difficoltà nella sua capacità di prendersi cura di suo figlio ed essere un padre. Quindi è la persona perfetta per essere presente e aiutare Jo, perché quella è una situazione in cui non ha problemi. Ne ha nella sua relazione, sì, ma è ancora in grado di esserci al 100% per Scout, e abbiamo anche dimostrato che è in grado di esserci al 100% per Jo”.

Molti ipotizzano che Grey’s Anatomy 18 possa favorire le condizioni per un innamoramento tra Link e Jo, ma Marinis non conferma né smentisce l’ipotesi di un loro coinvolgimento sentimentale, asserendo però che la storia con Amelia è ancora in corso: “Sono entrambi così concentrati sui loro figli, e lui sta ancora uscendo da questa cosa con Amelia – non hanno nemmeno chiuso. Semplicemente lei ha detto di no alla sua proposta. Quindi penso che la storia non sia ancora finita“. Inoltre, Link e Jo sono sempre stati legati da un sentimento di affetto disinteressato: “La cosa bella di quell’amicizia è che non abbiamo mai mostrato il pericolo che ci fosse la pressione di essere più che semplici amici“. Anche gli interpreti Chris Carmack e Camilla Luddington sembrano perfettamente a loro agio nei panni di migliori amici, perché “hanno un senso comico davvero eccezionale. Inoltre, speriamo di saperne di più sulla loro amicizia del passato. Ma all’inizio della stagione, li vedrai essere lì l’uno per l’altro reciprocamente“.