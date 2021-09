I funerali di Charlie Watts, con la stessa modestia che ha contraddistinto il compianto batterista, si sono svolti in gran segreto nel Devonshire, contea del Regno Unito, la scorsa settimana. Charlie si è spento il 24 agosto a 80 anni, dopo aver definito ben 50 anni di carriera di una delle band più influenti della storia del rock. Al suo capezzale, anche se virtualmente, si sono uniti tantissimi artisti che nelle ore successive alla tragica notizia hanno affidato ai social i loro messaggi di cordoglio.

Eppure, anche a questo giro il Covid si è messo di mezzo con la sua morsa pericolosa impedendo ai Rolling Stones di partecipare ai funerali. Ronnie Wood, Mick Jagger e Keith Richards, infatti, sono stati costretti a rimanere a Boston senza la possibilità di portare l’ultimo saluto all’amico e compagno di band scomparso. La band si trovava nella città americana per le prove del tour negli Stati Uniti che partirà da St. Louis il 26 settembre.

Charlie Watts aveva fatto appena in tempo a tirarsi fuori dal tour per motivi di salute, il 5 agosto, passando il testimone a Steve Jordan. Sull’assenza degli Stones ai funerali di Charlie Watts non sono state ancora rilasciate dichiarazioni. Nel frattempo, secondo un’indiscrezione riportata dal Sun, lo storico logo della band – la lingua, nota altrimenti come “lick” – cambierà colore per omaggiare il batterista scomparso.

Il logo degli Stones sarà dipinto di nero e comparirà sia sui manifesti del tour che su tutto il merchandising dei Rolling Stones, che sul palco – a seconda delle occasioni – trasmetteranno un montaggio dedicato a Charlie Watts, una scelta che fa pensare che il batterista segua la sua band per sempre.

Dopo i funerali di Charlie Watts, per il momento, sui social degli Stones regna il silenzio, ma potrebbero emergere dichiarazioni a caldo dopo le prime date dal momento che la band, per la prima volta, si esibisce con un grande assente.