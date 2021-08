Gli artisti salutano Charlie Watts. Ieri il mondo ha perso un batterista immenso, un’icona jazz impiantata nel mondo del rock. Charlie era il motore dei Rolling Stones, come lo stesso Keith Richards aveva precisato durante un’intervista. La sua mancanza si fa già sentire, e per questo dal mondo della musica arrivano accorati messaggi di cordoglio per rivolgere un ultimo pensiero all’artista scomparso.

Gli artisti italiani

Ermal Meta immagina una grande band ad attenderlo in Paradiso: “Il sound degli Stones non sarebbe stato lo stesso senza il tuo groove”, aggiunge il cantautore di Piccola Anima. Paola Turci parla del batterista scomparso come si farebbe per un maestro: “Per me sei stato moltissimo”. Gentile e malinconico il pensiero di Enrico Ruggeri, che sottolinea quella personalità mai sopra le righe, sempre in disparte eppure così presente in ogni singolo beat degli Stones: “Preciso, essenziale, aveva cultura e personalità”.

Piero Pelù cita i Litfiba augurando “lacio drom” al grande Charlie: “Re incontrastato del quattro quarti meno uno”. Agli artisti italiani si unisce Vasco Rossi gridando che Charlie Watts “non morirà”, e cita Oscar Wilde dicendo che la semplicità è “l’ultimo rifugio del complicato”. Anche Raf non manca all’appello, salutando “il motore dei Rolling Stones”.

I colleghi internazionali

A commuovere tutti è il videomessaggio di Paul McCartney, che con gli occhi lucidi ricorda Charlie Watts come “una persona adorabile” ma anche “una roccia”, e conclude la sua dedica con “ti amiamo”. Anche Elton John non nasconde l’emozione, e descrive Charlie come “il più elegante tra gli uomini”.

Tom Morello lo ricorda come “architetto della musica che amiamo”. Con questi messaggi gli artisti salutano Charlie Watts e le loro parole si moltiplicheranno nelle prossime ore.

Rock n roll would not be rock n roll without the rhythm, the style, the VIBE of this incredible musician. Rest In Peace #CharlieWatts, one of the greatest and most important architects of the music we love. pic.twitter.com/xEfzaSLCba — Tom Morello (@tmorello) August 24, 2021

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Lacio drom al nostro Charlie, Re incontrastato del quattro quarti meno uno!#CharlieWatts #TheRollingStones pic.twitter.com/LshNOMUWE7 — PIERO PELU (@PieroPelu) August 24, 2021

Mai sopra le righe, mai protagonista.

Eppure quel sound unico era caratterizzato dal suo modo di suonare: preciso, essenziale, aveva cultura e personalità.

Se ne va un’altra leggenda.#CharlieWatts pic.twitter.com/ngE2uTDK0A — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) August 24, 2021

Chissà che band lassù eh Charlie?

Il sound degli Stones non sarebbe stato lo stesso senza il tuo groove. RIP leggenda. 💔#CharlieWatts pic.twitter.com/mPeWpr1bnW — Ermal Meta (@MetaErmal) August 24, 2021