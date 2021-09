Ormai ci siamo. Domani sera, giovedì 16 settembre alle ore 21.00, il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti esordirà nel primo match del girone di Europa League contro l’ostico Leicester e nella splendida cornice del King Power Stadium. Il tecnico ex Inter, Roma e Zenit dovrà fare i conti con alcuni giocatori malconci, a partire da capitan Lorenzo Insigne, uscito nel secondo tempo durante il match contro la Juventus per aver rimediato una botta al ginocchio destro. Certamente dopo la difficile trasferta in Inghilterra di domani sera, gli azzurri saranno chiamati ad affrontare nelle prossime settimane un vero e proprio tour de force in campionato. Per tale ragione, l’allenatore avrebbe deciso di risparmiare il ‘Magnifico’ e lasciarlo a riposo, a meno di miracolosi recuperi.

A quanto pare, l’attaccante con il numero 24 è tornato a lavorare in gruppo nell’allenamento di rifinitura di oggi, mercoledì 15 settembre, presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Questo, dunque, rappresenta un segnale davvero incoraggiante. A tal proposito, ci si aspetta la convocazione di Insigne per il match contro il Leicester. Ad ogni modo, però, Spalletti potrebbe farlo partire dalla panchina, schierando al suo posto Hirving Lozano dal 1’. La speranza è sicuramente quella di vedere Lorenzo tra i convocati, ma la certezza è che non partirà titolare.

Come riporta l’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Mattino’, con ogni probabilità sulla sinistra sarà schierato il messicano al posto di Lorenzo che, a prescindere dalla convocazione, è difficile possa presentarsi dal primo minuto in campo dopo la contusione rimediata al ginocchio destro contro la Juventus sabato scorso al Maradona. Il rischio deve essere pari a zero, special modo in vista della maratona di sei match che vedrà il Napoli impegnato una volta ogni tre giorni fino al 30 settembre. Certamente Lozano non è ancora in condizioni ottimali, ma si tratta comunque di un giocatore veloce, bravo nei dribbling e che sa puntare l’uomo, oltre ad avere un buon fiuto del gol.