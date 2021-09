A questi 5 migliori brani di Amy Winehouse dobbiamo tanto, perché solo grazie a queste canzoni una generazione smarrita ha riscoperto il soul. Amy ha avuto il merito di sdoganarlo, di collocarli in tutto ciò che c’è stato dopo i gloriosi anni ’70 ma anche di allinearsi con Norah Jones, portare lo strascico di Lauryn Hill e continuare sul messaggio lasciato da Nina Simone, Aretha Franklin e tantissime altre donne olimpiche del soul. Troppo cara agli dei per restare sulla Terra, ci ha deliziati con due album pieni di piccoli capolavori di cui è difficile fare una cernita.

F**k Me Pumps (2003)

Con sarcasmo e senza malizia, Amy Winehouse critica le gold-digger, ovvero le donne che frequentano uomini facoltosi con l’obiettivo di scalare la società. Le F**k Me Pumps del titolo sono un paio di scarpe di lusso indossate, appunto, come se fossero un richiamo sessuale.

Frank Audio CD – Audiobook

02/20/2018 (Publication Date) - Video Delta (Publisher)

In My Bed (2003)

Una rapporto occasionale nasce, principalmente, come rapporto occasionale. In My Bed spiega proprio questo, e lo fa con un arrangiamento old school che ci fa viaggiare nel tempo e nello spazio, con il nostro stereo poggiato su una spalla tra le strade di New York.

Love Is A Losing Game (2006)

Love Is A Losing Game è il brano da ascoltare a fine serata, mentre sorseggiamo whiskey guardando la città dal nostro terrazzo. Con questo brano Amy Winehouse ricostruisce il mood, i suoni e le emozioni degli anni ’60 senza mai perdere identità.

Back To Black Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Rehab (2006)

Con Rehab Amy Winehouse viene consacrata a star mondiale. Con questo brano dal forte taglio autobiografico, Amy racconta il suo rifiuto di entrare in clinica per disintossicarsi dall’alcolismo.

Rehab Audio CD – Audiobook

Island (Publisher)

Back To Black (2006)

Back To Black non può mancare tra i migliori brani di Amy Winehouse: è la canzone-manifesto dell’icona soul che oggi manca al mondo mainstream, un brano dal quale non si può prescindere.