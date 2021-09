Cast e personaggi di Morgane Detective Geniale sbarcano oggi, 14 settembre, su Rai1 per la gioia di tutti coloro che attendono ormai da mesi la ripartenza della nuova stagione televisiva. Proprio da questo martedì 14 settembre alle 21.25, Rai1 trasmetterà in prima tv, la nuova serie francese diretta da Vincente Jamain con protagonista Audrey Fleurot.

Sarà proprio lei a prestare il volto alla protagonista, la super dotata donna delle pulizie, Morgane Alvaro. La donna vive facendo le pulizie alla centrale di polizia e proprio durante un turno di notte, fa cadere un dossier su un omicidio. A quel punto sbircia i documenti contenuti al suo interno e capisce che qualcosa non va e che gli inquirenti stanno percorrendo la strada sbagliata.

Grazie al suo aiuto le cose si metteranno meglio e la polizia risolverà il caso e così la vita della protagonista cambierà con l’arrivo di una proposta da parte del commissario, Celine (interpretata da Marie Denarnaud), che le propone una collaborazione come consulente esterno e sfruttare così il suo quoziente intellettivo pari a 160.

All'interno del vocabolario, alla pagina della definizione di "multitasking", troviamo i bei capelli rossi di #Morgane. 💡



"Morgane – Detective geniale" è in arrivo domani, martedì #14settembre, alle 21:25 su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/rx7rBAKm6e — Rai1 (@RaiUno) September 13, 2021

Cast e personaggi di Morgane Detective Speciale si completano poi con Mehdi Nebbou nei panni di Adam Karadec, Bruno Sanchez in quelli di Gilles Vandraud, Marie Denarnaud in quelli di Céline Hazan. Ad andare in onda in questa prima serata saranno i primi due episodi della serie, il primo dal titolo Vento dell’ovest in cui conosceremo la vita di Morgane Alvaro e il suo lavoto alla centrale di polizia ma anche tutti i personaggi che vi ruotano intorno.

La particolarità di Morgane è sicuramente la sua intelligenza ma sembra proprio che anche il suo carattere non sia poi così normale. Burbera e un po’ scontrosa, i suoi nuovi ‘colleghi’ dovranno abituarsi al suo modo di fare se vorranno lavorare con lei. Morgane non è entusiasta all’idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l’autorità ma alla fine sembra che accetterà.

Nel secondo episodio di Morgane Detective Speciale dal titolo La missione di Basil, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo truffava donne benestanti, sole e fragili. Dall’altro lato continuano le ricerche di Romain che sembrano a un punto morto. La svolta arriva con Karadec e una traccia importante.