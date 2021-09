160. Questo è il numero che dovete tenere bene a mente quando vedrete in azione Morgane Detective Geniale. La serie più volte annunciata in queste settimane e spesso slittata, sta per debuttare su Rai1 e l’appuntamento adesso è fissato per il 14 settembre prossimo quando ad andare in onda saranno due episodi. Ma cos’è questo numero e perché è così importante?

Chi ha visto il promo italiano di Morgane Detective Geniale sa bene che in realtà la giovane protagonista della serie ha una particolarità ovvero il suo quoziente intellettivo pari a 160. La bella rossa è super intelligente ma è anche insopportabile e scorbutica, tutto questo sarà messo da parte quando si penderà a lei come un valido aiuto per risolvere una serie di casi che saranno al centro della prima stagione della serie.

Ecco il promo italiano della serie:

Siamo a Lilla, nella Francia del Nord. Qui vive la donna delle pulizie del Commissariato locale, Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) che, mettendo a frutto le sue doti, riesce ad individuare il colpevole di un omicidio durante una difficile indagine. Le sue osservazioni sono utile al caso tant’è che Morgane inizia a collaborare con Adam Karadec (Mehdi Nebbou).

Anche il Commissario Céline Hazan (interpretata da Marie Denarnaud) nota le capacità di Morgane e così, dopo il primo caso, e tutte le polemiche del caso con i suoi colleghi, le propone di far parte della squadra come consulente. Prende il via da qui Morgane Detective Geniale che, però, si macchia subito di “personale” quando la donna si dice pronta ad accettare solo in cambio di qualcosa ovvero che si torni ad indagare sulla misteriosa scomparsa del suo ex fidanzato Romain (Nicolas Baisin).

Salvo cambiamenti, la serie andrà in onda dal 14 settembre al 5 ottobre nel prime time di Rai1 e, molto probabilmente, la prima stagione non sarà l’unica alla luce del successo ottenuto in Patria.