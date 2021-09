Il Samsung Galaxy Watch 4 è uno smartwatch Wear OS presentato lo scorso 11 agosto 2021, insieme alla variante Watch 4 Classic, alle cuffie Galaxy Buds 2 e a telefoni pieghevoli di 3a generazione. Il team dell’azienda sudecoreana, con sede a Seul, ha annunciato il rilascio di un nuovo update software per il suo indossabile, il cui obiettivo è quello di risolvere un bug rilevato dagli utenti nel sistema di funzionamento circa lo scorrimento dell’interfaccia tramite il bordo della cassa molto delicato al tocco. L’aggiornamento in questione, disponibile anche per la variante Watch 4 Classic, garantisce anche un miglioramento della stabilità dell’intero sistema e, secondo quanto riferito da Zachary Wander, si è provveduto pure ad eliminareun particolare effetto durante lo scorrimento nel cassetto delle app, oltre ad una nuova animazione aggiunta quando si apre lo stesso.

Ma c’è un punto particolare che va annotato: ossia, il nuovo aggiornamento non risolve il bug della mancata attivazione della vibrazione circa le diverse notifiche, ad esempio quelle relative a Gmail. L’aggiornamento rilasciato per il Samsung Galaxy Watch 4 pesa circa 160MB e, dunque, il trasferimento dal telefono al wearable tramite Bluetooth potrebbe impiegare un po’ di tempo, probabilmente anche più del dovuto.

Nelle scorse ore è giunta un’interessante novità: a quanto pare, Samsung ha rilasciato per la serie Galaxy Watch 4 l’app PPT Controller.Coloro che già hanno utilizzato gli smartwatch del colosso sudcoreano molto probabilmente conoscono già l’app PPT Controller, che ha appena fatto il suo esordio anche sul Google Play Store. Quest’applicazione è in grado di consentire all’utente di gestire direttamente dal suo orologio intelligente le presentazioni in PowerPoint aperte su un PC che si trova nelle vicinanze e che è connesso via Bluetooth. Per i controlli si può usare il touchscreen: quanto al Galaxy Watch 4 Classic, invece, si può utilizzare la lunetta per gestire la presentazione. Insomma, davvero tutto molto interessante.