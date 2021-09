Happier Than Ever di Billie Eilish, non fosse che siamo persone emotive, potrebbe essere una ballad qualunque, trasmessa da una radio qualunque e con un testo qualunque. Eppure la popstar losangelina e il fratellaccio Finneas sanno come fare centro.

Prendiamo un 6/8, spolverizziamolo con pianoforte, chitarre acustiche o qualsiasi altro strumento che consenta di eseguire un arpeggio. Bene, come legante usiamo una voce a metà tra il sospirato e il timido, o forse viene meglio con una via di mezzo tra la risata isterica e la serotonina agli antipodi. Tutto qui? No. Diamo una botta al mood simil-piatto dell’opera e aggiungiamo una batteria. Non basta? Saturiamola sempre di più. Innervosiamo il pezzo.

Ecco, Happier Than Ever di Billie Eilish può benissimo collocarsi tra gli scaffali impolverati dei 45 giri degli anni ’50, o tra il contemporary vintage pop minimale – che tecnicamente non esiste, ma questi termini ci aiutano a rendere l’idea – che oggi piace tanto ai fan di Lana Del Rey o a noi boomer che ascoltavamo estasiati i Portishead. La voce di Billie è soffocata dal pianto che tradisce quella felicità ritrovata. No, ricercata. Billie ricerca la felicità dopo la fine di una relazione. Non la trova, forse, ma la ostenta. Se nella prima parte dialoga con la sua ex dolce metà con pacatezza, nella seconda – quanto interviene la batteria saturata – si lascia andare in uno sfogo liberatorio, tra rabbia e disperazione.

Nel video – diretto dalla stessa artista – i due momenti sono ben contrapposti: una normale conversazione al telefono, in solitudine, nella prima parte. Un alluvione improvviso che costringe l’artista a nuotare fino a mettersi in salvo sul tetto, sotto la pioggia, nella seconda. Con queste due sfumature Happier Than Ever di Billie Eilish racconta il tormento e il turbamento della fine di una relazione.

Happier Than Ever di Billie Eilish è disponibile da oggi, venerdì 10 settembre, in rotazione radiofonica.

[Chorus]

When I’m away from you

I’m happier than ever

Wish I could explain it better

I wish it wasn’t true, mmm

[Verse 1]

Give me a day or two

To think of something clever

To write myself a letter

To tell me what to do, mm-mm

Do you read my interviews?

Or do you skip my avenue?

When you said you were passin’ through

Was I even on your way?

I knew when I asked you to (When I asked you to)

Be cool about what I was tellin’ you

You’d do the opposite of what you said you’d do (What you said you’d do)

And I’d end up more afraid

Don’t say it isn’t fair

You clearly werеn’t aware that you made me misеrable, ooh

So if you really wanna know

[Chorus]

When I’m away from you (When I’m away from you)

I’m happier than ever (I’m happier than ever)

Wish I could explain it better (Wish I could explain it better)

I wish it wasn’t true, mmm

[Verse 2]

You called me again, drunk in your Benz

Drivin’ home under the influence

You scared me to death but I’m wastin’ my breath

‘Cause you only listen to your fuc*in’ friends I don’t relate to you

I don’t relate to you, no ‘Cause I’d never treat me this s*itty

You made me hate this city

[Verse 3]

And I don’t talk s*it about you on the internet

Never told anyone anything bad

‘Cause that s*it’s embarrassing, you were my everything

And all that you did was make me fuc*in’ sad

So don’t waste the time I don’t have

And don’t try to make me feel bad

I could talk about every time that you showed up on time

But I’d have an empty line ‘cause you never did

Never paid any mind to my mother or friends, so I

Shut ‘em all out for you ‘cause I was a kid

[Outro]

You ruined everything good

Always said you were misunderstood

Made all my moments your own

Just fuc*in’ leave me alone