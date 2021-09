Ci sono un po’ di elementi che dobbiamo prendere in esame oggi 9 settembre, a proposito di un presunto rapporto VAERS che ci parla del neonato allattato morto, a distanza di poche settimane dalla somministrazione del vaccino Pfizer della mamma. Cosa sappiamo su questa storia? Alcuni concetti da chiarire ci sono, in modo che la notizia possa essere contestualizzata e letta correttamente. Anche perché quando si parla di coaguli nel sangue e del noto siero, è fondamentale concentrarsi sulle fonti.

Chiariamoci su rapporto VAERS su neonato allattato morto dopo il vaccino Pfizer della mamma

Torna di moda, dunque, la questione correlazione dopo le considerazioni fatte nelle scorse settimane sul caso del centrocampista del Sassuolo, Obiang. In particolare, qui cosa sappiamo a proposito del rapporto VAERS su neonato allattato morto dopo il vaccino Pfizer della mamma? Analizzando questa storia più in profondità si scopre, ad esempio, che la notizia sia stata riportata da Lifesitenews e The Living Spirits. Fonti che, a loro volta, si rifanno ad un report pubblicato sul VAERS.

Il punto è proprio questo. Sapete cosa sia un rapporto VAERS? Stiamo parlando di una piattaforma di segnalazione, all’interno della quale chiunque può pubblicare senza verifiche. Indipendentemente dal fatto di essere a favore o contrari al vaccino, potrete trovarci di tutto. L’assurdità delle teorie di Byram Bridle, cui si rifanno le fonti, mettono in discussione addirittura che la proteina spike possa rimanere nel flusso sanguigno. Alla basse del decesso del piccolo, dunque, ci sarebbe il trasferimento della suddetta proteina, contenuta nel latte materno.

Al di là di alcuni concetti elementari dal punto di vista scientifico, commentando il rapporto VAERS possiamo dire non esista alcuna evidenza sulla notizia riguardante neonato allattato deceduto. A maggior ragione, sulla presunta trombosi generata dall’allattamento della madre, cui è stato somministrato il vaccino Pfizer.