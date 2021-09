Ad oggi solamente alcuni smartwatch presenti sul mercato sono in grado di misurare la pressione sanguigna, malgrado necessitino dell’uso di app di terze parti. Lo scorso mese di maggio He Gang, il presidente dei prodotti di telefonia mobile aziendale consumer di Huawei, ha dichiarato che presto anche il Huawei Watch sarà capace di monitorare la pressione sanguigna. A quanto pare, la feature è riuscita a superare il test di registrazione dei dispositivi medici e quindi adesso lo step successivo è il roll-out tramite un aggiornamento OTA. Inoltre, sempre dal recente annuncio del dirigente di cui sopra, a partire dal 2022 (indicativamente verso la parte finale di quest’anno) questo indossabile instaurerà una collaborazione con le istituzioni mediche professionali, in modo da aprire una registrazione clinica.

Certamente la maggior parte dei wearable in circolazione sono in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca, il ritmo cardiaco ed altri parametri vitali. Ciononostante, riuscire ad ottenere risultati precisi dagli smartwatch circa la pressione sanguigna non è un’operazione abbastanza semplice come potrebbe sembrare. Infatti, ad esempio, ci sono alcuni recenti gadget di Samsung che sfruttano una funzione simile, ma prima di ricevere il risultato è opportuno calibrare il dispositivo con un classico bracciale. Ad oggi, Huawei si è messa a lavoro per reclutare utenti capaci di testare questa funzionalità: il team della società cinese con sede a Shenzhen sta cercando almeno 20 tester dotati di un polso la cui circonferenza sia superiore ai 200 mm.

Ora come ora, non si sa con certezza il tipo di funzionamento del sistema di misurazione della pressione sanguigna del Huawei Watch, ma potrebbe avvicinarsi molto a quella già adoperata da Samsung per i suoi wearable. Forse nelle prossime settimane potremmo ricevere ulteriori dettagli circa tale sistema, così da elargire agli utenti le giuste informazioni in merito.