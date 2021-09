Una commovente iniziativa di Google per Avicii, il produttore svedese scomparso nel 2018. L’azienda ha dedicato all’artista il doodle di oggi per celebrare il giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 32esimo compleanno.

Il doodle di Google per Avicii

Nel doodle di Google per Avicii vediamo una versione stilizzata del produttore, all’anagrafe Tim Bergling, riprodotta con colori vivaci. Nell’immaginario degli autori, Avicii è ancora alla sua consolle, felice, con le sue cuffie per intrattenere la folla. Cliccando sul doodle troviamo un’animazione che ricostruisce il rapporto del producer di successo con il mondo, dalle serate nei club ai viaggi. Il tutto avviene sulle note di Wake Me Up, il singolo di successo del 2013 cantato da Aloe Blacc con Mike Einzinger degli Incubus alla chitarra.

La morte di Avicii

Avicii si ritirò dalle scene nel 2016 per cause che spiegò come dovute all’eccessivo stress e ad altri problemi di salute. In quell’anno, infatti, Tim subì un intervento per la rimozione della cistifellea e dell’appendice, dopo aver sofferto anche per una pancreatite acuta.

Nella sua carriera aveva pubblicato due album, True (2013) e Stories (2015). Il 20 aprile 2018 il corpo di Avicii fu trovato senza vita dalla sua agente Diana Baron in un albergo di Mascate, nell’Oman. Fu proprio Diana a diffondere la notizia della morte del DJ e produttore svedese. La morte di Avicii avvenne per suicidio.

“Non era fatto per la macchina da business”, aveva spiegato la Baron. Secondo TMZ Tim Bergling era morto per dissanguamento dopo essersi procurato dei tagli con dei cocci di vetro di una bottiglia. Nel 2019 i familiari del producer pubblicarono Tim, il primo album postumo, con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla Tim Bergling Foundation, l’associazione nata per contrastare le malattie mentali e per la prevenzione del suicidio.

Oggi, guardando il doodle di Google per Avicii, scende anche qualche lacrima.