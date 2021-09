I prossimi concerti di Francesca Michielin sono cancellati e alcuni sono sospesi. Un positivo al Covid-19 nello staff del tour della cantante ha reso necessari alcuni cambiamenti nella programmazione dei concerti attualmente in corso.

Ad annunciare la cancellazione dei prossimi eventi e la sospensioni momentanea dei successivi è stata la stessa cantante attraverso un post sui social in cui ha fatto il punto sull’attuale situazione. Ha spiegato che, a causa di un positivo tra i componenti dello staff del suo tour, i concerti subiscono cambiamenti e specifica quali.

Non sarà al Pinewood Festival a L’Aquila e non si terrà la data in programma venerdì 10 settembre a Fai della Paganella (TN), entrambe sono cancellate. I concerti successivi invece per il momento sono sospesi, in attesa di prevedere date di recupero. Nello specifico si tratta degli eventi attesi per l’11 settembre a Verona per il 15 settembre a Firenze.

Francesca Michielin ha poi assicurato che sta già lavorando al recupero delle date, dove possibile, in piena sicurezza e nel rispetto delle regole anti covid-19. Ha concluso il post con la speranza di poter presto riabbracciare i suoi fan, dal palco, e di portare la sua musica in tutta Italia.

“Ciao regaz! Purtroppo a causa della positività di un componente dello staff del tour la partecipazione prevista per domani al Pinewood Festival a L’Aquila e la data di venerdì 10 settembre a Fai della Paganella (TN) sono cancellate. I concerti dell’11 settembre a Verona e mercoledì 15 settembre a Firenze sono invece sospesi. Stiamo lavorando per cercare di recuperare dove possibile le date, in sicurezza per tutti 💕 Spero di rivederci presto per cantare”.