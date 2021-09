Gli appassionati di tennis non possono non essere in trepidante attesa per la diretta Berrettini-Djokovic di oggi 8 settembre, valida per i quarti di finale degli US Open di scena a New York. Va chiarito a che ora il match sarà visibile per noi italiani e quali saranno i canali TV o quelli live streaming per non perdersi neanche un set dell’importante incontro che garantirà il passaggio alla semifinale dell’importante torneo.

A che ora la sfida tanto attesa

L’incontro in diretta Berrettini-Djokovic probabilmente sarà seguito solo da veri appassionati dello sport. In effetti, la partita si terrà in un orario abbastanza impegnativo per noi italiani. Il campione romano scenderà in campo contro il tennista serbo nel match di chiusura della giornata di oggi mercoledì 8 settembre, dunque anche a seguito della sfida femminile Pliskova-Sakkari. La sessione specifica inizierà quando sarà l’una di notte dalle nostre parti (ossia le 21:00 newyorkesi). Dunque l’incontro che più ci interessa da vicino non dovrebbe partire prima delle 2:30, ma in sostanza di giovedì 9 settembre.

Tutti i canali TV e streaming

Chi riuscirà a sintonizzarsi per la diretta Berrettini-Djokovic nonostante l’ora davvero tarda, avrà una serie di possibilità per non perdersi la sfida tanto importante. La trasmissione dell’evento sportivo sarà garantita da Sky Sport (in particolare sul canale Eurosport) e dunque in streaming con Sky Go. Anche gli abbonati ad altri servizi potranno non perdersi neanche un set: il riferimento è ai clienti delle piattaforme LiveNow, NowTV, Discovery Plus e DAZN (pure attraverso il canale Eurosport.

Lo streaming della diretta Berrettini-Djokovic potrebbe andare avanti per almeno un paio d’ore. Il tennista Matteo, nel corso della finale Wimbledon, ha dimostrato di saper tenere testa al campione serbo numero 1 al mondo: chissà dunque che l’epilogo dell’incotro di scena fra poche ore sia diverso da quello a cui abbiamo assistito nel mese di luglio.