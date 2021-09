Modern Murder – Due Detective a Dresda, uno dei capitoli della saga crime Tatort, debutta su Giallo domenica 5 settembre, in prima visione tv: il poliziesco al femminile è una delle nuove proposte del palinsesto della rete per l’inizio della stagione televisiva.

Modern Murder – Due Detective a Dresda è una serie tedesca che segue le vicende di due agenti di una stazione di polizia a Dresda, in conflitto col loro ispettore capo piuttosto conservatore: questo scontro generazionale rende Karin Gorniak ed Henni Sieland (interpretate da Karin Hanczewski e Alwara Höfels) sempre più determinate sul campo nel risolvere i loro casi e perseguire la verità. Nelle loro indagini si ritrovano ad affrontare delitti e reati maturati anche attraverso le nuove tecnologie, come le app per incontri, i social media, le campagne mediatiche contro presunti colpevoli. I loro metodi d’indagine e il loro approccio ai casi sono molto diversi da quelli del detective capo Peter Michael Schnabel (Martin Brambach).

Ecco la trama del primo episodio di Modern Murder – Due Detective a Dresda, dal titolo L’Ultimo Omaggio, in onda in prima serata dalle 21.10 su Giallo.

Una stella della musica pop viene uccisa durante le prove. Le ispettrici indagano in un mondo che non è dorato e bello come lo immaginano i fan.

Giallo trasmetterà Modern Murder – Due Detective a Dresda in prima visione, per undici settimane, con un episodio ogni domenica in prima serata. La serie tedesca è seguita dalle repliche della prima stagione di Astrid et Raphaelle: il poliziesco franco-belga che racconta le indagini dell’insolito duo formato dall’archivista Astrid Nielsen (Sara Mortensen), trentenne autistica dalla memoria prodigiosa, e da Raphaelle Coste (Lola Dewaere), comandante della Polizia Giudiziaria tornerà coi nuovi episodi il 7 ottobre. Entrambe le serie sono disponibili anche in streaming su DPlay.