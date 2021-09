Zucchero duetta con Davide Van De Sfroos in un gospel folk pieno di spiritualità e intimismo. Oh Lord Vaarda Gio unisce due mondi e anticipa il disco Maader Folk del cantautore brianzolo, in uscita il 17 settembre.

Oh Lord Vaarda Gio è una preghiera, una richiesta di protezione a Dio da parte di due cantautori così diversi e così vicini. Da una parte c’è la lingua lombarda dell’artista di Monza, dall’altra lo spiritual di Zucchero che conferisce al testo una carica più internazionale. Il brano, come racconta lo stesso Van De Sfroos, è nato durante la pandemia e racconta lo smarrimento di tutti i cittadini del mondo.

La pandemia ha creato tante divisioni, inutili e pericolose in un momento storico che invece richiede collaborazione, empatia e rispetto. Per questo i due artisti si affidano a Dio. Zucchero duetta con Davide Van De Sfroos su desiderio di quest’ultimo, che sulla nascita del brano ha raccontato:

“Oh Lord, Vaarda Gio è una canzone che aspettava da tempo di uscire dal cassetto, di essere arrangiata, musicata e cantata. Il momento è arrivato proprio durante il lockdown, quando tutti avevano più che mai bisogno di una canzone vagamente spirituale e mistica. Vista la struttura del ritornello, con questa: ‘Oh Lord, please tell me’, mi è venuto subito in mente Zucchero. E lui, oltre ad accettare, ha fatto di più: ha cantato nel suo dialetto, cosa che non fa abitualmente, regalando al brano sfumature inedite”.

Zucchero Fornaciari, infatti, canta alcuni versi nel suo dialetto emiliano. Il risultato è una babele mistica, con idiomi che si incrociano e diventano tutt’altro che incomprensibili. Oh Lord Vaarda Gio è stato prodotto da Taketo Gohara, già produttore di pezzi da 90 come Vinicio Capossela, Elisa, Negramaro, Brunori Sas e tanti altri.

Oh Lord Vaarda Gio segue il singolo Gli Spaesati di Davide Van De Sfroos ed è la seconda anticipazione del nuovo disco. “Una preghiera libera”, dice il cantautore brianzolo per descrivere il singolo. Il brano, infatti, è un vero e proprio inno spirituale che può appartenere a chiunque, pur con il gap linguistico che a questo giro non è un ostacolo, ma un collante emozionale.

Pianoforte e chitarre acustiche, con un timido accenno di percussioni, fanno da tappeto alla preghiera intonata dai due artisti che si fanno portavoce di questo brano intenso ed emozionante.

Forsi l’è tèra o forsi l’è giàzz

Quèll che ho lasaa in soel bordo del piàtt,

resta l’umbriia de una maschera stoorta

e una perla nella sabbia del gàtt

Forsi l’è un’ala sbatüüda de nòcc

quaand che la geent la g’ha pioe gnanca i fàcc

rèsta el frecàss de chi sàra la poorta

quaand che’l turna indrre del sò viagg

Ogni semaforo al vòl aver rasón

ogni rutàmm l’è un pèz ed canzón

smorza la radio, seent che bell veent

al porta i suspiir de una luna in pérson

Varda la straada che eet faa mila voolt

per nà a scambià el tò frècc cun’t el coold

e du’e la straada finiva de culp

cumè un sciàtt curagiuus te fasévet un soolt

OH Lord please tell me

in’de g’hoo de nà adèss

OH Lord please tell me

cussè g’hoo de fà adèss

quaand al tira el veent a’s’piiga tutt i fioor

E mastica ‘sto cuore,

un coer faa de ciuiinga

che proevet a scüsciàll

e intaant el se slunga….

E te rèstet lé a gratàss

la tua rabia o la tua nustaalgiia

cun la fàcia malmustuusa

de quuan gh’eeret tredes’ann

E quaand i tò pinser

divran come sinseli

préma i te runzen in’de l’urègia

dopu i te spuungen e poe i ‘ne vànn

OH Lord please tell me

in’de g’hoo de nà adèss

OH Lord please tell me

cussè g’hoo de fà adèss

quaand al tira el veent a’s’piiga tutt i fioor

e sbànda la farfàla però se nèta el cieel

OH Lord please tell me

in’de g’hoo de nà adèss

OH Lord please tell me

cussè g’hoo de fà adèss

OH Lord please tell me