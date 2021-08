Dream Theater in Italia nel 2022. Questo è ciò che si apprende dall’ultimo post della band di Pull Me Under che nell’ultima ora ha pubblicato il calendario completo del Top Of The World Tour.

I Dream Theater in Italia

L’ultima visita dei Dream Theater in Italia è stata in occasione del Rock The Castle al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Nel 2022 la band di John Petrucci e James LaBrie ritorna nel Belpaese con 3 date inserite nel calendario del tour europeo.

06 maggio 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

07 maggio 2022 – Milano – Mediolanum Forum

08 maggio 2022 – Padova – Kioene Arena

La setlist includerà, oltre ai grandi classici della band come Pull Me Under, Another Day e Panic Attack, anche i brani contenuti nel nuovo disco A View From The Top Of The World – che dà il titolo al tour – in uscita il 22 ottobre 2021 e anticipato dal singolo The Alien.

I biglietti per le 3 date dei Dream Theater in Italia saranno disponibili dalle ore 10 del 3 settembre 2021.

A View From The Top Of The World

A View From The Top Of The World sarà il 15esimo disco in studio dei Dream Theater e comprenderà 7 tracce. Il disco è il seguito ideale di Distance Over Time (2019). I lavori sull’album sono iniziati nel 2020, quando la band si è trovata costretta a interrompere il tour di supporto di Distance Over Time. Nel frattempo, però, i Dream Theater avevano già ultimato i lavori dei DTHQ (Dream Theater HeadQuarters), un grande studio riservato all’attività del gruppo.

LaBrie, però, si trovava in Canada, bloccato dal lockdown. Per questo il frontman ha partecipato alle registrazioni del disco via Zoom e solo successivamente ha potuto raggiungere gli altri per unirsi attivamente al progetto. A View From The Top Of The World è già disponibile in pre-order.

Il ritorno dei Dream Theater in Italia è uno degli eventi più attesi del 2022, che sempre di più si presenta come l’anno della riapertura definitiva dei concerti.

Europe! We can't wait to bring the Top Of The World Tour to you in 2022!



See list of dates/info on tickets here: https://t.co/xQvoKuJE5G#DreamTheater #TopOfTheWorldTour pic.twitter.com/8ipX3SesqP — Dream Theater (@dreamtheaternet) August 31, 2021