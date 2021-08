Il nuovo album di Sting ha un nome e una data, e anche un singolo che lo anticipa. The Bridge sarà il seguito ideale di 57th & 9th (2016), se escludiamo 44/876 pubblicato nel 2018 con Shaggy.

Il nuovo album di Sting

Come da lui stesso riferito, The Bridge è il risultato di un lavoro iniziato nei primi mesi del 2020, quando prima del grande lockdown globale portava in giro il suo spettacolo The Last Ship. Per questo Gordon Matthews Thomas Sumner – questo il suo nome di battesimo – ha tradotto in musica un’esperienza che ha travolto il mondo e anche la sua esistenza. La pandemia, le lotte sociali e la morte dell’amico e tour manager Billy Francis hanno influenzato più di sempre la scrittura del disco, per questo Sting afferma che The Bridge nasce “per creare ponti e colmare le distanze”.

Intervistato dal Los Angeles Times, l’ex frontman dei Police ha riferito che per via della pandemia è dovuto ricorrere a Zoom per molte sessioni di registrazione, oltre a sfruttare la canonica tecnologia da studio. The Bridge, il nuovo album di Sting, sarà fuori il 19 novembre 2021.

If It’s Love, il nuovo singolo

Il nuovo album di Sting sarà anticipato da If It’s Love, primo estratto del disco, che sarà disponibile a partire dal 1° settembre 2021. Il cantautore britannico ha scelto questo singolo perché “è il pezzo più stravagante del disco”, probabilmente il più radiofonico in quanto Gordon Matthew non disdegna affatto – come lui stesso confessa – i brani complessi, ma ama anche i pezzi orecchiabili.

Nell’intervista a Los Angeles Times Sting ha anche detto la sua sulle posizioni no-vax di Eric Clapton e Van Morrison: “Sono abbastanza grande da ricordare la poliomelite“, e dei suoi colleghi dice di rispettare l’opinione, anche se ritiene pericoloso affermare di non fidarsi dei vaccini: “La scienza non sostiene questo”. Il nuovo album di Sting parlerà anche di questo?