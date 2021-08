Era già successo durante il dibattito su ddl Zan e Concordato, ma questa volta a mettere Fedez contro il Vaticano è la raccolta firme per l’eutanasia legale. Il rapper e imprenditore milanese ha commentato in modo colorito una notizia sull’opposizione della Santa Sede e la CEI alla campagna organizzata dall’associazione Luca Coscioni.

La raccolta firme per l’eutanasia legale

È del 18 agosto 2021 la notizia del raggiungimento delle 500mila firme, arrivate a 750mila nell’ultima ora, per la campagna sull’eutanasia legale che punta al referendum e/o a una norma che garantisca la possibilità di istituire l’eutanasia legale in Italia. Il traguardo è stato celebrato con forza dagli organizzatori e dai firmatari, con la partecipazione di personaggi importanti come Vasco Rossi, Maurizio Costanzo, Roberto Saviano e tanti altri.

Tra i firmatari, ovviamente, c’è anche Fedez che anche in questa occasione si mostra sensibile alle tematiche sociali. Federico Lucia, però, è sempre sul ring per scontrarsi con istituzioni e personaggi. Negli ultimi giorni, per esempio, si è scontrato contro Salmo per il concerto a Olbia del rapper sardo durante il quale sono venute meno le restrizioni anti Covid vigenti per gli spettacoli dal vivo.

Fedez contro il Vaticano

A opporsi alla raccolta firme sull’eutanasia legale sono la Santa Sede e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Entrambe hanno espresso “grande inquietudine” sul referendum che mirerebbe a “depenalizzare l’omicidio del consenziente“ in quanto i soggetti che vivono in una particolare condizione di sofferenze andrebbero aiutati “a gestire il dolore” e non ad “eliminare la propria vita”.

Su questo intervento si fondano le parole di Fedez contro il Vaticano: “Avete rotto il ca**o”, scrive Federico Lucia nelle storie su Instagram per condannare l’opposizione della Chiesa al referendum per l’eutanasia legale. Per il momento Fedez non ha aggiunto altro, ma potrebbe rilasciare dichiarazioni più articolate nelle prossime ore.