Potremmo presto assistere alla presentazione del Realme 8i, versione ‘leggera’ del Realme 8. Grazie ad un’esclusiva dei colleghi di ‘digit.in‘, adesso abbiamo qualche dettaglio in più da svelarvi in merito allo smartphone, che includerà uno schermo da 6.59 pollici FHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il device sarà equipaggiato con il processore MediaTek Helio G96 (2x Cortex-A76 a 2,05 GHz, 6x Cortex-A55) con scheda grafica Mali-G57 MC2, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna di tipo UFS 2.2.

Il Realme 8i monterà anche un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 50MP, un sensore ritratto da 2MP, uno macro da 2MP ed il flash LED a corredo. La fotocamera frontale si comporrà di un sensore singolo da 16MP, collocata all’interno del display forato (non si poteva di certo ipotizzare per questo dispositivo una soluzione più avanzata, come quella dell’innesto del sensore fotografico frontale sotto lo schermo, utilizzata per lo più per i top di gamma). La batteria del Realme 8i avrà una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida (anche se ancora non è dato conoscere la potenza).

Lo spessore del telefono ammonterà a 8,6mm, mentre il peso a 194 gr. Il Realme 8i disporrà della connettività USB-C e del jack per le cuffie da 3.5mm. Il lettore delle impronte digitali dovrebbe essere contenuto nel tasto di accensione laterale, e la scocca essere realizzata in plastica lucida. Non sappiamo a che prezzo sarà venduto il Realme 8i, anche se la commercializzazione nel mercato indiano sembra ormai essere molto vicina (per quello che possa valere, il dispositivo non dovrebbe costare molto data la sua futura appartenenza alla fascia medio-bassa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.