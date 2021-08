Nei più grandi successi di Alex Britti c’è tutto il talento indiscutibile di un chitarrista formidabile, un compositore ispirato e attento e un bluesman innamorato del pop. Alex è in grado di tenere un one-man-show in compagnia della sua loop station, la sua pedal board e la sua chitarra, che per l’occasione viene trasformata in una piccola orchestra. Negli anni ha sfornato singoli che oggi fanno scuola, cimentandosi anche in clinic per appassionati della 6 corde e collaborando con artisti internazionali, letteralmente rapiti dai suoi virtuosismi.

Solo Una Volta (O Tutta La Vita) (1998)

Un brano leggero, fresco ed estivo. In questo singolo Alex Britti conquista la scena pop italiana con quel ritornello che entra dritto dritto nella testa degli italiani: “Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l’amore”.

Pop Pop

Britti, Alex

Oggi Sono Io (1998)

Passione blues e attitudine cantautorale: con Oggi Sono Io Alex Britti vince le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1999 e conquista definitivamente il pubblico italiano. Con un crescendo degno della Mina più intensa, Alex racconta la passione di un uomo innamorato.

Speciale Sanremo 1999 Audio CD – Audiobook

03/01/1999 (Publication Date) - Warner Fonit (Publisher)

Una su 1.000.000 (2000)

Una dolcissima canzone d’amore con un riff di pianoforte e archi che, ancora oggi, commuove il cuore più duro. Una Su 1.000.000 è una ballata dal cuore tenero con un Alex Britti che promette cose bellissime alla sua dolce metà: “Accettami e vedrai che insieme cresceremo”.

Vasca Audio CD – Audiobook

Universal (Publisher)

La Vasca (2000)

Sulla linea di Solo Una Volta (O Tutta La Vita), La Vasca è un altro dei tormentoni di Alex Britti, reso popolare dal diverte videoclip firmato dai Manetti Bros. Anche a questo giro il cantautore romano conquista tutti con un ritornello orecchiabile.

7000 Caffè (2003)

Con 7000 Caffè l’artista romano arriva al secondo post al Festival di Sanremo 2003. Immancabile tra i più grandi successi di Alex Britti, 7000 Caffè è forte del taglio contemporary r&b.