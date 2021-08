Morning News su Canale5 ha ricevuto l’approvazione del pubblico e Mediaset allunga la sua messa in onda. Il programma d’informazione mattutino condotto dalla brava Simona Branchetti ha ottenuto una promozione e sarà trasmesso anche a settembre.

Dopo lo scoop di Dagospia, riportato anche da Bubino Blog, la stessa giornalista ha confermato la bella notizia: Morning News su Canale5 proseguirà fino al 17 settembre.

La fascia dalle 9 alle 11 sulla rete ammiraglia è sempre stata una grossa problematica per Mediaset che non ha mai saputo come gestire al meglio la programmazione sulla rete ammiraglia. Ora con la Branchetti sembra aver trovato finalmente un programma che non funge da tappabuchi ma riesce a coinvolgere e informare gli spettatori.

Visto l’ottimo responso del pubblico, Mattino Cinque e Barbara D’Urso ritardano la messa in onda – doveva partire il 6 settembre – mentre Morning News continuerà ad occupare quella fascia oraria fino al 17 settembre – come scritto prima. Francesco Vecchi e Federica Panicucci, invece, si riprenderanno lo slot lunedì 20 settembre.

A convincere la rete del Biscione ci sono gli ottimi ascolti: Morning News su Canale5 si è sempre imposto con una media del 15% di share, riuscendo a raggiungere i numeri registrati dalla concorrenza di Unomattina Estate su Rai1.

“Eh si… è tutto vero: si va avanti fino al 17 settembre!!! WoWWW!!!” scrive la Branchetti su Instagram, aggiungendo una serie di hashtag univoci che esprimono tanta soddisfazione per il lavoro svolto: #machebellasorpresa #nevergiveup #neverstopdreaming.

“Le notizie, i fatti, la cronaca, l’attualità non va in vacanza e da lunedì saremo in diretta con voi, ogni mattina su Canale 5. Racconteremo l’estate degli italiani, racconteremo la vostra estate…” così Simona Branchetti introduceva Morning News lo scorso luglio, durante lo spot pubblicitario.