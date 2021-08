Nei più grandi successi di Arisa c’è tutto il talento di una voce che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Sì, lo abbiamo detto per tanti altri artisti e proprio per questo Rosalba Pippa, questo il suo nome all’anagrafe, ha la fortuna e il merito di abitare l’Olimpo delle voci incantevoli. Il suo timbro può straziare il cuore nelle ballate più intense, ma anche divertire nei contesti pop più vicini al mainstream. Con 6 album alle spalle, Arisa è una delle artiste più influenti della scena contemporanea, grazie alla sua attitudine d’altri tempi e la sua straordinaria capacità espressiva.

Sincerità (2009)

Sincerità è uno di quei brani dai quali non si può prescindere, quando si parla del suo interprete. Con questa canzone Arisa ha conquistato tutti al Festival di Sanremo 2009 tanto da vincere per la categoria Nuove Proposte. Per l’occasione Rosalba ha descritto il brano come “la mia filosofia”, un vero e proprio stile di vita raccontato in questo testo che affronta il tema delle dinamiche di coppia.

Malamorenò (2010)

Vagamente retrò, dunque nel pieno stile di Arisa, Malamorenò racconta la forza dell’amore, l’unico elemento in grado di farci superare gli ostacoli come l’individualismo e l’invidia. Con questo brano Arisa ha partecipato al Festival di Sanremo 2010 insieme alle Sorelle Marinetti, un trio di drag queen.

La Notte (2012)

A proposito di ballate strazianti, con La Notte Arisa ci offre un racconto sulla dignità del dolore dopo una separazione sentimentale. Ancora oggi La Notte, arrivata seconda al Festival di Sanremo 2012, è una delle canzoni più belle di Rosalba.

L’Amore È Un’Altra Cosa (2012)

Siamo ancora nel contesto delle ballate strazianti, e con L’Amore È Un’Altra Cosa Rosalba canta la relazione consumata dalla routine. Un brano che è pura bellezza.

Ortica (2021)

Quando finisce l’amore, brucia come l’ortica. Un racconto che non può mancare tra i più grandi successi di Arisa.