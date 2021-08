Annunciata ufficialmente la partnership tra il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ed il prestigioso marchio di abbigliamento firmato Giorgio Armani. Come testimonial in homepage sul sito degli azzurri mostrano la nuova casacca Di Lorenzo, con indosso la terza maglia color rossa, Osimhen, con quella principale azzurra, ed il capitano Insigne con la seconda bianca ed oro. La creazione delle nuove divise da gioco per la prossima stagione 2021/2022 di Serie A ormai alle porte (ricordiamo che il Napoli affronterà il Venezia domenica 22 agosto al Maradona) sono state rivelate tramite un comunicato sul sito ufficiale del club partenopeo.

La nota ha annunciato che prosegue l’impegno di Giorgio Armani a favore dello sport tramite la collaborazione con Aurelio De Laurentiis, proprietario e patron del Napoli. L’accordo con il marchio EA7 è valido per la stagione 2021-2022, che vestirà l’intera squadra azzurra. Lo stilista ed imprenditore piacentino ha scelto di mostrare la sua elegante creatività vestendo anche la Nazionale Olimpica di calcio ed il basket con l’Olimpia Milano. Emporio Armani sarà quindi il nuovo sponsor tecnico del Napoli in una forma di collaborazione del tutto nuova con la società di ADL. L’accordo prevede, in esclusiva, lo studio creativo delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra e della Primavera, materiale prodotto e commercializzato dalla SSC Napoli SpA.

Il comunicato del club partenopeo prosegue annunciando che le nuove divise EA7 comprendono le maglie ufficiali dei giocatori, con fondo caratteristico azzurro e di ulteriori colori che saranno a breve presentate dai calciatori stessi anche tramite un video che sarà disponibile in Rete, sulle TV e nelle sale cinematografiche di Napoli. Giorgio Armani, che detiene la firma delle casacche, si è accordato con la società nel destinare al territorio ed al bene comune una parte degli utili provenienti dalla commercializzazione dei prodotti creati. I valori condivisi sia dallo stilista che da De Laurentiis sono lealtà, impegno e gioco di squadra.