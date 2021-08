Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo domenica 22 agosto alle ore 20.45 contro il Venezia, neo promossa, per disputare la prima partita della nuova stagione 2021/2022 di Serie A. Intanto, le voci del calciomercato estivo proseguono spedite, sia in entrata che in uscita. Tra quelle più interessanti c’è indubbiamente quella circa il futuro in azzurro del capitano, e neo campione d’Europa, Lorenzo Insigne. Negli ultimi giorni anche il quotidiano ‘Il Mattino’ ha analizzato a fondo il rinnovo tanto atteso del numero 24, che tarda ad arrivare e che sta mettendo in ansia l’intera tifoseria.

Secondo il giornale partenopeo, è previsto a breve il primo round per il rinnovo di Insigne. Attualmente ci sono solamente scambi di parole tra il ds Giuntoli, Chiavelli e Pisacane, mentre il vis-a-vis con ADL è atteso dopo il primo match di campionato contro i lagurani, in programma domenica al Maradona. Sicuramente l’intenzione del patron azzurro è quello di non cedere il ‘Magnifico’, ma bisogna capire anche la volontà del giocatore stesso. Innanzitutto, lo scugnizzo napoletano intende rispettare a pieno il suo attuale contratto, ma in questi mesi non ha accennato ad escogitare una soluzione diversa per venire incontro alle richieste del Napoli.

Su Insigne, come ben sappiamo, c’è il forte interesse dell’Inter, ma il suono delle sirene proviene anche da club esteri. Il suo agente è pronto ad ascoltare le offerte arrivate per il suo assistito, cosa giusta che sia, ed il club partenopeo non mostra timore nel venderlo a zero già dal prossimo mese di gennaio 2022. Nessuna paura perché proprio fino alla prossima stagione potrebbe esserci tra le parti un clamoroso colpo di scena che prevede un accordo tra De Laurentiis ed Insigne per un rinnovo a vita nel suo amato Napoli, ma a determinate condizioni economiche. Per il momento non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla delicata vicenda.