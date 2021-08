Il Redmi 10 è stato svelato per errore attraverso una pagina poi mandata offline. Parliamo di un device di fascia media davvero molto interessante, dotato di specifiche tecniche di un certo livello. Il telefono includerà uno schermo da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ da 2400 x 1080 pixel e sistema AdaptiveSync con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, e sarà spinto dal processore MediaTek Helio G88, con 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage interno.

La fotocamera posteriore conterà un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, avrà un sensore da 8MP. Il Redmi 10 sarà dotato di jack per le cuffie da 3,5mm, di uno speaker stereo e di un sensore di sblocco laterale. La batteria avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W, ed inversa su cavo a 9W. Le dimensioni generali ammonteranno a 161.95 x 75.53 x 8.92 mm, distribuite in un peso di 181 gr. Android 11 con MIUI 12.5 muoveranno i fili della parte software, per un’esperienza utente che sappia regalare grandi soddisfazioni ai proprietari.

Come avrete senz’altro già capito da soli, stiamo parlando di un prodotto destinato a rivoluzionare, almeno in parte, il mercato della fascia media, e che qualcuno di voi potrebbe voler acquistare (sempre che il costo si mantenga entro certi livelli). Non sappiamo ancora darvi indicazioni sulla data di uscita ed il prezzo di vendita del Redmi 10 (sarà difficile che il device arrivi a costare chissà quanto, ma è giusto attendere i tempi giusti per poterlo affermare con sicurezza), anche se i dati potrebbero emergere nel giro delle prossime ore. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.