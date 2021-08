Giorgia attrice nel nuovo film di Rocco Papaleo, Scordato. L’annuncio di oggi e proviene direttamente dai social di Papaleo che ha comunicato che presto inizieranno i lavori per il suo nuovo film.

Si intitolerà Scordato e sarà il quarto film di Rocco Papaleo, una commedia divertente che vedrà come protagonista la cantane Giorgia. Per lei è la prima esperienza come attrice, dopo una carriera scintillante nel mondo della musica ed una pausa doverosa.

Papaleo ha condiviso un video sui social nel quale comunica la lieta notizia e dà i primi dettagli sul film. Si tratterà di “una commedia divertente con un risvolto poetico”.

Gorgia è stata scelta come protagonista. A tal prossimo, il regista aggiunge: “Sono molto felice per essere riuscito a convincerla dopo tante insistenze e tanti anni che ci penso. Giorgia la conosco da quando era una ragazzina. La sua umanità, la sua simpatia, il suo sorriso, il suo swing… e quindi sono veramente entusiasta”.

Ironica, Giorgia, sui social ha chiesto a Papaelo se fosse davvero convinto e sicuro della sua scelta ma da parte di Rocco nessun ripensamento: sarà proprio lei la protagonista della nuova fatica cinematografica. Per Giorgia, un vero e proprio esordio nel mondo del cinema dopo successi musicali indimenticabili.

Sappiamo ancora poco a proposito del film di Rocco Papaleo e le riprese non sono ancora iniziate. Cominceranno però a breve, in Basilicata, la terra Natale di Papaleo.

Di seguito l’annuncio di Rocco Papaleo sui social poche ore fa: