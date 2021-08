Un ricordo sui social di Laura Pausini su San Siro richiama l’attenzione di Tiziano Ferro, anche lui presente allo stesso concerto. Laura Pausini è stata la prima donna a calcare il palco dello stadio San Siro di Milano per un intero concerto; suo ospite è stato l’amico e collega Tiziano Ferro.

Entrambi sono adesso molto nostalgici e sui social condividono un pensiero su quel momento sull’agognato ritorno dal vivo. Nel 2007 Laura Pausini ha tenuto quello speciale concerto allo stadio Meazza di Milano, un evento indimenticabile impreziosito dalla presenza di Ferro che con lei ha duettato.

Era il 2 giugno e la pioggia non ha risparmiato Milano. Un concerto bagnato, quanto fortunato, per Laura che ha accolto sul palco Tiziano Ferro. I due hanno duettato sulle note di Non Me Lo So Spiegare, uno dei successi più apprezzati di Tiziano che Laura ha ricantato e proposto in duetto con lui in una nuova versione nell’album di cover Io Canto.

“Ma quanto ci manca?”, ha scritto Laura Pausini sui social condividendo alcuni video da quel concerto stupendo. Sono trascorsi ormai più di 14 anni da quel momento, reso ancora più speciale dall’assenza di live nell’ultimo biennio a causa della pandemia da covid-19. Riaffiorano i migliori ricordi sui palchi, in attesa di poterci tornare al più presto.

Immediata la risposta di Tiziano Ferro, anche lui particolarmente nostalgico. Anche Tiziano si è trovato a posticipare, e addirittura a cancellare, il tour. I concerti si terranno nel 2023 e il nuovo calendario è in fase di programmazione.

Se Laura Pausini su San Siro si interroga sulla nostalgia. Tiziano Ferro la conferma e risponde: “Ci manca troppo… proprio troppo!”, le sue parole.

Numerosi i commenti dei fan, anche loro in trepidante attesa di poter tornare sotto i palchi dei cantanti italiani ed internazionali più apprezzati, tanta è la nostalgia dei grandi spettacoli da musica dal vivo. Forse ripartiranno nei prossimi mesi, sicuramente i più piccoli. Per gli Stadi bisognerà attendere ancora.