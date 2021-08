Elettra Lamborghini incinta? Pubblica una foto su Instagram in bikini con una caption che non è passata inosservata. Sfoggiando un bikini giallo, la Lamborghini ha scritto: “Ciao da noi tre”. Al di sotto dello scatto, migliaia di commenti.

A migliaia i fan di Elettra si sono scatenati, tante le ipotesi, tutte e il contrario di tutte. Il gossip impazza ma sembra che, per i più informati, la cantante non sia per niente incinta. Elettra è infatti solita considerare molto il suo seno prosperoso e si riferiva indubbiamente alle tette, stando alle ipotesi di chi ha una certa esperienza ad interpretare le sue parole.

Qualcun altro fa inoltre notare che Elettra Lamborghini si trova da sola nella foto. I tre personaggi quindi, a cui fa riferimento, non possono essere di certo due gemelli. E non è tutto: c’è chi sostiene anche che una gravidanza non l’avrebbe sicuramente annunciata in questo modo sui social.

Ma l’indiscrezione della gravidanza di Elettra torna a farsi spazio sui social ormai a settimane alterne. “Ciao da noi tre” però sembra davvero non potersi riferire ad una eventuale gravidanza della cantante, sola nello scatto incriminato. Qualora fosse incinta, il saluto sarebbe comunque da parte di due persone, di Elettra e del bimbo/a.

Se avesse posato con suo marito, Afrojack, forse l’ipotesi su Elettra Lamborghini incinta sarebbe stata più attendibile ma i ben informati negano senza mezzi termini: la cantante non è incinta. Si gode le vacanze a Mykonos da cui puntualmente condivide i suoi ricordi estivi tramite foto e video su Instagram e ironizza sul suo seno, dunque.

“Tutto perfetto a parte lo strunzio dietro”, la didascalia nella foto di oggi, al mare. alle sue spalle un uomo che le ha rovinato lo scatto perfetto.