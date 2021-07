Nei 5 più grandi successi di Elio E Le Storie Tese c’è tutta la perfezione della musica demenziale, un concentrato di rock, pop, progressive, talvolta un’occhiata al punk – come la bellissima Omosessualità – ma soprattutto la potenza di una band composta da musicisti professionisti, veri e propri maestri d’arte che hanno scritto una delle storie più importanti della musica italiana.

Servi Della Gleba (1992)

Servi Della Gleba ha un groove pazzesco. Con questo brano, estratto dal disco Italyan, Rum Casusu Çikti (1992), gli Elii ironizzano sul rapporto tra uomo e donna, specie quando l’uomo si imbarca in una relazione a senso unico con la sua fiamma che non corrisponde il sentimento, ma si sofferma a sfruttare la disponibilità emotiva e pratica dello spasimante.

Tapparella (1996)

“Brufolazzi, tapparella giù”, e il resto è storia. Tapparella è incluso nel disco Eat The Phikis (1996) ma è stato lanciato come singolo nel 2001. Con questo brano si fa ironia su una “festa delle medie” dal quale il jolly della classe si sente escluso, ma si rende disponibile per portare i dischi.

La Terra Dei Cachi (1996)

La Terra Dei Cachi ha consacrato Elio E Le Storie Tese al successo nazionale dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 1996. In questo brano troviamo l’Italia descritta in tutte le sue contraddizioni, i suoi vizi e i suoi difetti, ma ovviamente in chiave ironica.

Parco Sempione (2008)

Ironia e denuncia sociale: con Parco Sempione la band milanese supera se stessa, denunciato il caso del Bosco di Gioia di Milano abbattuto per erigere il Palazzo Lombardia. “Han distrutto il Bosco di Gioia, questi grandissimi figli di t… “. Nel video ufficiale del singolo, poi, c’è lo zampino di Maccio Capatonda.

Shpalman (2003)

Shpalman non può mancare tra i successi di Elio E Le Storie Tese: un supereroe che punisce i cattivi spalmando loro le feci sul viso.